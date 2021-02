Paramount Plus kommer till Sverige – här är allt du behöver veta

Om ganska exakt en månad, den 25 mars, lanseras Paramount Plus fristående på den svenska och nordiska streamingmarknaden.

Tjänsten har funnits på den svenska marknaden sedan 2017, men som en del av Sveriges kabel-tv-paket. Nu har man slutit avtal med Telenor, Allente och Banhof – och kommer stå på egna ben.

Hur mycket kommer abonnemanget kosta och vad kommer man kunna titta på? Vi besvarar alla dina frågor!

Tusentals titlar

Paramount Plus kommer erbjuda ungefär 6 000 avsnitt och filmer, däribland "Dexter", ”The affair”, ”Black monday” och ”City hall”.

Man lockar också tittarna med den kritikerrosade ”On becoming a god in central Florida”, "Two weeks to live" och alla säsonger av dramaserien "Yellowstone" från 2018.

Stort barnutbud

För den unga publiken erbjuds ett, enligt Paramount själva, brett utbud med klassiker som "Svampbob fyrkant, "Dora utforskaren" och "Teenage mutant ninja turtles".

Vid sidan av original och exklusiva premiärer kommer man dessutom satsa på lokalproducerat innehåll.

Så här mycket kostar det

Och vad landar kalaset på då?

Jo, 69 kronor i månaden – samma prisnivå som konkurrenten Disney lanserade sin plus-satsning på i september förra året.

Som en extra välkomstpresent erbjuds man en gratis provperiod på sju dagar.

– Paramount plus kommer att erbjuda en underhållningsupplevelse i toppklass till ett pris som är betydligt lägre än andra streamingtjänsters, något som är viktigt både för konsumenterna och våra distributionspartners, säger Kelly Day, president of streaming and chief operating officer, ViacomCBS Networks International, i ett pressmeddelande.

