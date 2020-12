Om du någonsin känner igen dig i ordspråket "Du är din egen värsta kritiker", så behöver du inte känna dig ensam. Det visar sig att till och med världskända skådespelare kan vara missnöjda med sina insatser.

Daniel Radcliffe som Harry Potter

Daniel Radcliffe är en av världens mest hyllade skådisar efter sin insats som huvudrollen i de berömda Harry Potter-filmerna.

Men han verkar inte helt lika nöjd själv...

I en intervju med Playboy erkänner han nämligen att han inte tycker om att titta på "Harry Potter och Halvblodsprinsen" från 2009, eftersom han inte är nöjd med sin skådespelarinsats.

– Jag är verkligen inte bra i den, jag hatar den... mitt skådespeleri är väldigt enformigt och jag kan se att jag var väldigt självbelåten och vad jag försökte göra kom inte fram, säger stjärnan och fortsätter:

– Min bästa film är den femte (Harry Potter och Fenixorden), för där kan jag se en utveckling.

Bildkälla: Willy Sanjuan/TT.

Miley Cyrus som Hannah Montana

Miley Cyrus har mycket att tacka Disney-showen Hannah Montana, för sin framgång. Men det är inte alltid varit en dans på rosor.

I en intervju med Marie Claire 2015, berättar Miley att hon i många år fick lära sig hur en "tjej skulle vara", när hon arbetade med tv-programmet.

– De gjorde mig till någon jag inte var, vilket förmodligen ligger bakom en del dysmorfofobi, eftersom jag hade blivit sminkad och fixad varje dag under så lång tid, så sen när jag inte jobbade med showen längre, kände jag "vem fan är jag?", berättar hon.

Bildkälla: Stella Pictures.

Kate Winslet som Rose i Titanic

Filmen Titanic har vunnit flera Oscars statyetter och Kate Winslet har själv blivit nominerad som "bästa skådespelerska" för rollen som Rose. I tidningen The Telegraph öppnar Kate upp om vad hon tycker om filmen i efterhand.

– I varenda scen tänker jag "Seriöst? Seriöst!? Du gjorde det så? Herregud... Till och med min amerikanska accent, jag kan inte lyssna på den. Det är fruktansvärt, berättar skådespelerskan och fortsätter:

– Förhoppningsvis är den så mycket bättre nu. Det låter väldigt egotrippat, men skådespelare tenderar att vara väldigt självkritiska. Jag tycker att det är svårt att titta på några av mina framträdanden, men när jag kollar på Titanic tänker jag bara "Herregud, jag vill göra om det där".

Bildkälla: YouTube.

Robert Pattinson som Edward Cullen i Twilight

Det är ingen nyhet att flickidolen Robert Pattinson hatar Twilight och allt som har med filmen att göra. Det är något han uttryckt i flera intervjuer under åren.

Men en av de mest minnesvärda sakerna han sagt om sin karaktär Edward Cullen är kanske ändå detta:

– Han är en sån löjlig person... Ju mer jag läste manuset, desto mer hatade jag den här killen. Dessutom är han en 108-årig oskuld, så han har uppenbarligen några problem.

Bildkälla: Joel Ryan/TT.

Jamie Dornan som Christian Grey i Fifty Shades of Grey

Jamie Dornan slog igenom 2015 när han spelade huvudrollen i den mycket omtalade filmen Fifty Shades of Grey.

I podcasten Out To Lunch with Jay Rayner berättar skådisen om hur svårt det var att förstå karaktären Christian Grey.

– Jag kommer nog aldrig spela en karaktär som är så olik mig själv, berättar han.

Jamie har dessutom tidigare berättat att hans fru inte sett filmerna.

Bildkälla: Jonathan Short/TT.

