Stark oro för ökade självmordstal efter pandemin: "Hög risk"

Under torsdagen gick Socialstyrelsen ut med statistik på dödsorsaker under andra halvåret 2020. Den visar att antalet svenska självmordsfall inte har ökat under pandemin.

Resultatet är positivt – men det går inte att dra en lättnads suck ännu, det menar Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Historiskt sett har ökningar i självmordsstatistiken kommit först i efterhand.

– Det är tyvärr för tidigt att andas ut. Det finns flera exempel som pekar på att självmord tillfälligt minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris, men att minskningen överkompenseras med en ökning efter att den omedelbara krisen har gått över, säger Bracken i ett pressmeddelande.

"De fick ta en stor del av smällen"

Till Nyheter24 drar han en parallell till den svenska finanskrisen på 90-talet.

Efter den såg man ökade självmordstal bland kvinnor med socioekonomiskt sämre villkor – men den effekten kom först några år efter krisens slut.

– En möjlig analys till det är att det var de kvinnorna som blev av med jobben när den offentliga sektorn effektiviserades. De fick ta en stor del av smällen för den samhällsförändring som skedde då, säger Bracken till Nyheter24.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den farliga ojämlikheten

Men det är inte bara kvinnor med en svagare ställning på arbetsmarknaden som Suicide Zero misstänker kan drabbas när coronapandemin är över.

– Krisen i samhället drabbar ju alla. Men när vi kommer ur krisen och folk kan börja träffas, umgås och arbeta igen, då finns det en risk att vissa grupper blir kvar. Den ojämlikheten är farlig, säger Bracken till Nyheter24.

De som hade det tufft redan innan pandemin riskerar att få det ännu svårare när den är över, helt enkelt.



"Där finns en hög risk"

I riskzonen finns både den vuxna och unga delen av befolkningen som har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Suicide Zero har konstaterat en ökning bland självmordsfall hos unga, och uttrycker därför en extra stor oro för dem.

– Vi ser en ökad risk för de unga som inte går ut skolan med godkända betyg, och har svårt att komma ut i arbete som en följd av det. Där finns en hög risk för psykisk ohälsa och självmord, säger Bracken till Nyheter24.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

SOS Alarm vid akuta lägen eller vid tankar på självmord ring 112

Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Jourhavande präst nås via 112.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Suicidezero, fakta och råd.

