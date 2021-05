Här är fem svenska städer med en mörk historia

Falun

I Sverige, men kanske framförallt i Falun, orsakar namnet Mattias Flink kalla kårar bland befolkningen. Under en mörk natt den 11 juni 1994 dödade den tidigare militären sju personer som var påväg hem från festligheter i stan. Vid Dalregementet utanför stadskärnan öppnade Flink eld med en automatkarbin 5 och en pistol – vilket tog livet av fyra personer ögonblickligen. Två personer fördes senare till sjukhus, där en överlevde och en avled. Flink gick sedan vidare mot korsningen Parkgatan/Vasagatan, där han sköt två män till döds.

Vid 02.38 kom larmet om skottlossning in till polisen. Ett tips hade också kommit in från Flinks före detta flickvän Eva, som han tidigare under kvällen agerat våldsamt kring. En kollega vittnade även om att han samma kväll, bortsett från att ha varit väldigt alkoholpåverkad, betett sig annorlunda och berättat osammanhängande och otroliga historier, som helt saknade verklighetsförankring.

Mindre en timme senare upptäcktes Flink gå längs en tågräls av två poliser. De beordrade honom att sänka vapnet, men när han istället höjde det för att skjuta hann poliserna istället avlossa skott som träffade honom i höften. Flink fördes senare till Falu Lasarett där 24-åringen sedan visade sig ha 1,69 promille i blodet.

Mattias Flink dömdes i februari 1995 till livstids fängelse. 2010 tidsbestämdes istället straffet till 32 år, något som Göta hovrätt överklagade. I slutet av samma år blev strafftiden 36 år. Efter en överklagan av både riksåklagare och Mattias Flink meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd och den 20 december 2011 blev tidsstraffet sänkt till 30 år. Det innebar att Flink skulle kunna friges redan 2014 enligt principen om två tredjedelars strafftid. Den 11 juni 2014, alltså prick 20 år efter morden, blev han villkorligt frigiven.

Linköping

Blodbad har skett på flera ställen i Sverige under historiens gång. Bland annat Stockholms blodbad, där 15 adelsmän avrättades.

Men även Linköping hade den 20 mars år 1600 ett blodbad. Detta skedde på skärtorsdagen och var i samband med att Sigismund hade blivit kung av Sverige 1952. Under ett möte i Uppsala fick landet en evangelisk-luthersk statskyrka, varpå Sigismund blev tvungen att godta en kungaförsäkran där han tillkännagav respekt för svensk lag och svor därför vid att aldrig tillsätta katoliker på viktiga svenska tjänster.

Trots hans löfte tillsatte dock kungen flera katoliker. Han gjorde även flera av sina nära män till ståthållare och förbjöd dessa att starta en egen riksdag. Förbudet gällde även Hertig Karl, som inte uppskattade förbudet och bestämde sig för att utnämna sig själv till förman. Efter det sparkade han Sigismunds ståthållare och startade en egen riksdag vilket gav honom rätten att styra Sverige som riksföreståndare.

Detta delade de högt uppsatta i Sverige i två läger, något som senare blev startskottet för ett inbördeskrig. Kriget kom att fungera till Hertig Karls fördel och när Sigismund slutligen flydde till Polen-Litauen sammanfallade hertigen en riksdag i Linköping. Under en rättegång den 17 mars 1600 föll domen – fem av Sigismunds tidigare rådsherrar avrättades.

Karlstad

Hösten 1972 gjordes en förskräcklig upptäckt. På en soptipp i Deje hittades den 21-åriga Lena Zackariasson mördad av polisen efter att ett en man tio dagar innan upptäckt en blodig penhammare i området. Den 19 oktober samma år hade Lena anmälts försvunnen av sin mamma, då hon sist hade setts till den 16 oktober runt 23 på kvällen.

Snabbt vände polisen uppmärksamheten till den 28-årige Leif Lindström. Detta då Lena, i sin dagbok, nämnt att hon var gravid och att Leif var pappan.

Leif var vid tillfället gift och polisens teori gick ut på att Leif hade mördat Lena efter det att hon bestämt sig för att behålla barnet. Leif nekade dock till brott, men dömdes till tio års fängelse i tingsrätten. Hovrätten friade slutligen mannen och fallet anses fortfarande ouppklarat.

Trollhättan

Skolattacker är ovanliga i Sverige. Men den 22 oktober 2015 chockades hela landet av nyheten om att den då 21-åriga Anton Lundin Pettersson klivit in på grundskolan Kronan i Trollhättan, beväpnad med kniv och svärd, och attackerade personer med utländskt påbrå. I ett handskrivet brev han lämnade efter sig beskyllde han dådet på invandringen och samhället. Han hade dessutom haft kontakt med en 25-årig man i Nederländerna via nätet, där han skrivit hur mycket han avskydde sig själv och hoppades på att poliserna slutligen skulle döda honom. Bland annat hade han skrivit att "those fucking cops better aim straight, I really don't want to survive the rampage."

Tre personer avled till följd av Antons dåd – den 20-årige elevassistenten Lavin Eskandar, eleven Ahmed Hassan och den 42-årige läraren Nazir Amso.

Anton avled också efter flera skottskador vid polisingripandet.

Malmö

Minns du omtalade seriefallet sjukhusmorden? Det utspelade sig i slutet av 1978 då den 18-åriga Anders Hansson arbetade på en långvårdsavdelning för dementa på Malmö Östra sjukhus. Våren innan hade han arbetat som vikarierande vårdbiträde på långvårdskliniken vid Värnhems sjukhus. När han väl slutade där hade ansvarig personal i hans betyg skrivit att "avdelning har uttalat sig muntligen angående honom. Har ingen som helst initiativförmåga. Ter sig konstig på avdelning; verkar inte alls fatta vad man säger till honom. Skall ej återanställas", med sistnämnda meningen understruken två gånger.

Betyget nådde däremot aldrig den nya arbetsgivaren. När han väl påbörjat sin anställning på Malmö Östra började en rad konstiga händelser ske. Flera patienter, under tre veckor, fick andningssvårigheter till följd av vätska i luftstrupen. Varje gång var det Anders som slog larm och som lyckades rädda livet på patienterna, vilket han fick beröm för.

Tre veckor in på sin nya arbetsplats gav Anders en 66-årig blind man en vätskeblandning av rengöringsmedel och vatten. Första mordförsöket gick inte vägen för honom, så han upprepade processen nästkommande dag – och lyckades. Till sitt försvar menade han att han "tycket synd" om mannen eftersom att han var blind och visade psykiska åldersförändringar. Samma motiv hade han för de resterande 24 morden och 16 mordförsöken. Han uppgav att det var synd om de gamla då de var så hjälplösa. Slutligen började han även förgifta äldre som enligt hans uppfattning var besvärliga.

I slutet av sommaren 1979 dömdes Anders till sluten rättspsykiatrisk vård för 11 mord och 16 mordförsök.