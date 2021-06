Skådespelaren, och en av grundarna till progg- och teatergruppen Nationalteatern, Meg Reventberg har avlidit 73 år gammal. Det bekräftar hennes anhöriga för Kulturnytt.

Dödsorsaken är än så länge okänd.

Med Reventberg spelade i Ronja Rövardotter

Utöver att Reventberg var med och grundade Nationalteatern på 1970-talet var hon yrkesverksam skådespelare och syntes bland annat som Undis i filmatiseringen av Ronja Rövardotter.



Reventberg spelade även Ortrud i serien om Kurt Olsson.

Reventberg var verksam vid Västerbottensteatern

Sedan 2005 arbetade Reventberg vid Västerbottensteatern i Skellefteå, då som teaterchef och konstnärlig ledare.

Efter sin pension 2013 fortsatte Reventberg sitt arbete inom teaterbranschen. Hon satte fortsatt upp föreställningar och arbetade ideellt för ge skådespelande ungdomar chansen till stipendier.

Vännen Hans Mosesson: "Svårt att ta in"

Nu sörjs Reventberg av kollegor och vänner, däribland Hans Mosesson som även han varit en del av Nationalteatern.

– Det är sorgligt. Det är en nära vän och nära arbetskamrat under mer än 50 år som nu lämnar in. Det är smärtsamt, det är svårt att ta in, säger Mosesson till Expressen och fortsätter:

– Det har gått väldigt fort. Vi fick något besked kring nyår om att hon var sjuk. Hon har betytt otroligt mycket, både för mig men också Nationalteatern. Det är en kreativ tillgång som nu har tystnat.