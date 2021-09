Nu är 107-åriga Umeno och Koume världens äldsta enäggstvillingar

Det är i Japan man ska bo om man vill bli äldre än hundra år. Åtminstone om man ska tro på de numera världsrekordhållarna Umeno Sumiyama och Koume Kodama, som den 1 september blev 107 år och 100 dagar gamla.

Det tillkännagav Guinness världsrekord på sin hemsida under måndagen, som inföll under en särskild nationaldag i Japan, "Respect for the Aged Day".

Världens äldsta enäggstvillingar

Enäggstvillingarna är nu de äldsta levande i världen, men även de äldsta någonsin. De tidigare rekordinnehavarna Kin Narita och Gin Kanie, också från Japan, blev 107 år och 175 dagar.

På grund av den rådande pandemin skickades systrarnas certifikat till deras separata vårdhem i Japan. Något som fick Sumiyama att få tårar i ögonen, enligt vårdpersonalen.

Kodamas minne har blivit sämre, så hon förstod inte helt betydelsen av certifikatet, men familjen är väldigt glada för hennes skull.

"Jag tror att vi ser yngre ut"

Systrarna föddes den 5 november år 1913 på Shodo Island, som det tredje och fjärde barnet av elva syskon, och beskrivs som sociala och positiva.

De separerades från en ung ålder, då Kodama lämnade ön för att hjälpa sin farbror redan efter grundskolan. När de växte upp och gifte sig blev Sumiyama kvar med sin familj på ön, medan hennes syster gifte sig med någon utanför, 300 kilometer därifrån.

Under åren sågs systrarna inte så ofta som de skulle velat, men när de närmade sig 70 reste de en del tillsammans, enligt Guinness världsrekords artikel om systrarna. När de firade sin 99-årsdag, och tittade på ett foto av de dåvarande världsrekordhållarna, ska Sumiyama ha sagt: "Jag tror att vi ser yngre ut"!

Men det är inte de enda i Japan som uppnått en imponerande ålder. Den äldsta levande kvinnan, Kane Tanaka, fyllde 118 år i januari. Den äldsta mannen någonsin, Jiroemon Kimura, blev 116 år gammal.