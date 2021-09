Ett klipp som blev viralt på Tiktok har medfört att tusentals forskarsstudier har blivit missvisande. Studierna har samlat in data under flera veckors tid och vissa av dem måste nu till och med kasseras, enligt The Verge.

I de 56 sekunder långa videoklippet ger en ung kvinna i tonåren andra Tiktok-användare tips om man letar efter sidoinkomster.

Hon tipsar om att man kan gå in på sidan Prolific.co eftersom den ”innehåller en bunt enkäter som ger olika bra betalt och tar olika lång tid att besvara”.

Runt 4600 studier har påverkats

Klippet, som publicerades den 23 juli, fick 4,1 miljoner visningar under en månad, vilket skapade ett stort inflöde av nya användare på plattformen.

Plattformen Prolific används av beteendeforskare, och eftersom det var unga kvinnor som huvudsakligen besvarade enkäterna blev den demografiska representationen snedvriden. Därmed blev resultaten av undersökningarna missvisande.

Enligt Prolifics teknikchef kan flera av studierna räddas, trots att det var runt 4600 studier som påverkades, rapporterar The Verge.