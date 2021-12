Jultomten är en av de mest självklara traditionerna förknippat med julen. Han brukar vara en glad och snäll karaktär i röd och vit dräkt som kommer med julklappar, och inte sällan har han också ett långt vitt skägg.

Men jultomten är inte alltid en symbol för glädje och värme. Runtom i världen har jultomtens karakteristika dräkt vid ett flertal tillfällen istället använts som maskering vid hemska mord.

Julaftonsmassakern i Covina – hus stod i lågor

På julafton 2008, i den lilla staden Covina utanför Los Angeles, knackade en man på hos sina före detta svärföräldrar där ungefär 25 personer befann sig på en julfest.



När dörren öppnades stod 45-årige Bruce Pardo där med en inslagen present i ena handen och ett automatvapen i andra, utklädd som jultomte. Under tomtedräkten hade han gömt ytterligare tre vapen.

Bruce Pardo. Foto: Covina Police Department

Pardos skilsmässa hade gått igenom veckan innan, och det misstänks vara anledningen till hans hämndaktion. På festen befann sig nämligen hans exfru och hennes familj. Hans exfrus åttaåriga syster öppnade dörren, och sköts då direkt i kinden av Pardo.



Gästerna på festen försökte fly när Pardo började skjuta hejvilt in i huset. När han slutade avfyra skott, öppnade han julklappen han hade med sig. Den innehöll en hemmagjord eldkastare, som han sedan brände ner huset med.

Därefter tog Pardo sitt eget liv, genom ett pistolskott i huvudet. Nio personer dog under Pardos massaker, däribland hans ex-fru och hennes föräldrar, rapporterade La Times.

Bruce Pardo brände sedan ner huset. Foto: Nick Ut/TT

Sköt ihjäl sin familj – utklädd till jultomte

I en förort till Dallas på juldagen 2011, tog 56-åriga Aziz Yazdanpanah på sig en tomtedräkt och begav sig hem till sin ex-fru och barn, där även ytterligare tre släktingar befann sig för att fira jul.

Sms som Aziz Yazdanpanahs släkting skickade kunde bevisa att han befann sig på platsen. Smsen löd: “Vi kom just hit och min morbror är här också, utklädd till tomten. Toppen.”

En kvart efter att han till lägenheten skickade släktingen ytterligare ett sms där hon skrev: “Nu vill han vinna pris för årets pappa.”

Endast minuter senare ringde Aziz Yazdanpanah själv polisen och sade med lugnt tonfall att han håller på att skjuta personer. I bakgrunden kunde rop på hjälp höras, skriver ABC News.

När polisen kom dit var alla i lägenheten döda, fortfarande samlade runt julgranen där de hade öppnat presenter precis innan Aziz Yazdanpanah sköt ihjäl dem.

Skottsalvor på nattklubb – terrorattentat av jultomte

På nyårsafton 2017 dök en man i jultomtedräkt upp, utanför en fullsmockad nattklubb i Istanbul i Turkiet. Inne på klubben befann sig hundratals personer för att festa in det nya året.

Runt 02-snåret tog mannen utklädd till tomte plötsligt fram ett vapen och mördade en polis och privatperson utanför klubben. Han tog sig sedan in på klubben och började skjuta mot de nyårsfirande gästerna. IS tog sedan på sig skulden för vad som beskrevs som ett terrorattentat. 39 personer dog, och 69 personer skadades, skrev The Sun.

Jultomtemord på Halloween

31 oktober 2017 i Austin, Texas, arrangerade Randall Gaston Jones en halloweenfest i sitt hem. Jones, som var utklädd till tomte, blev tillsagd av de andra på festen att han behövde gå och lägga sig, då han hade druckit för mycket.

Jones gick då till sitt sovrum och hämtade en pistol, vilken han sedan sköt av riktad mot golvet. Det här skrämde upp hans gäster rejält.

Michael McCloskey försökte då lugna ner Jones, vilket kostade honom livet. Han blev skjuten ett flertal gånger till döds, och flera andra festgäster också blev skjutna och skadade, enligt New York Post.

Randall Gaston Jones. Foto: Austin Police Department

Jultomte rånade bank – slutade i mord

23 december år 1927 klädde den före detta brottslingen Marshall Ratliff på sig en tomtedräkt, och gick in på en bank i staden Cisco, Texas. Iklädd tomtedräkt rånade han och några kumpaner banken.

Efter att ha skjutit över 200 skott inne på banken tog Ratliff två kvinnliga anställda gisslan. Ratliff greps sedan och sattes bakom lås och bom. Men invånarna i staden var upprörda över Ratliffs milda straff och lynchade honom. Sammanlagt kostade rånet sex personer livet, inkluderat tre av rånarna, rapporterar The Texan.

Mystiskt knivmord utfört av jultomte

I november 2005, knivmördades en 25-årig man av en annan man utklädd till jultomte. Något som förbryllade polisen enormt, då de inte lyckades lösa mordet. De enda spåren efter mördaren var en tomteluva och ett skägg som han hade på sig när han bröt sig in i offrets lägenhet.

En granne ska dock ha hört mardrömslika skrik och försökte då springa efter mördaren, men utan framgång. Offret fördes till sjukhus, men lyckades inte beskriva signalementen på mördaren, innan han dog. Än idag är mordet inte löst, enligt The Guardian.