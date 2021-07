Kvinna hittad död i skogsparti – man i 40-årsåldern anhållen

I ett mindre skogsparti hittades den döda kvinnan under måndagskvällen. Bilden har inget med texten att göra. Foto: Johan Nilsson/TT

Under måndagskvällen fick polisen i västra Göteborg in ett larm om en död person i ett litet skogsparti i ett industriområde. Väl på platsen visade det sig att det var en kvinna. Under tisdagen anhölls en man skäligen misstänkt för mord.