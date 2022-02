Champagne har, för många, en given plats under after worken, helgmiddagen eller söndagsbrunchen.

Men den som vill skåla i bubbel från det franska champagnedistriktet under de kommande månaderna lär få sig en smärre chock vid Systembolagets hyllor.

Champagne är en bristvara: "Aldrig varit värre"

Priset på champagne väntas nämligen, likt kaffepriserna och ölpriserna, stiga rejält den 1 mars när Systembolaget ger sina leverantörer chansen att justera sina priser. Läs mer om det här.

Anledningen är kraftigt försämrade skördar under de senaste åren.

– Förra årets skörd var den sämsta på fyra generationer och sedan dess har man en brist på vin, säger journalisten och champagneexperten Fredrik Schelin i SVT:s Morgonstudion.

Dåliga väderförhållanden pekas ut som boven i dramat.

– Det har aldrig varit värre när det gäller tillgång, konstaterar Schelin.

Champagnen blir nu dyrare

Men exakt hur mycket mer kommer det kosta att skåla i champagne? Det återstår fortfarande att se. Enligt Schelin kan det dock röra sig om rejäla prishöjningar.

– Vissa producenter kommer höja med nästan 200 kronor per flaska i Sverige, säger han i Morgonstudion.