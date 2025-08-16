Därför kommer du få mer pengar i plånboken snart

Många ser en ljusning i tunneln när det gäller privatekonomin. Sänkta räntor och sänkt skatt på arbetsinkomst bidrar till att fler får mer över varje månad. Men hur kommer privatekonomin att må i höst? Ekonomen Frida Bratt ger nu sin syn på det.

De senaste åren har varit tuffa för många svenskar, inte minst sett till det hårda ekonomiska tryck många utstått med höga räntor och allt dyrare livsmedel.

Sakteligen har många börjat se ljuset i tunneln då styrräntan sänkts om vartannat. Därtill har förslag om sänkt amorteringskrav och ett höjt bolånetak presenterats – vilket kan underlätta för många som vill in på bostadsmarknaden.

Hur ser då den närliggande framtiden ut?

Så blir svenskens ekonomi i höst

Nyheter24 har pratat med Nordnet Banks sparekonom, Frida Bratt, som ger sin syn på hur svenskarnas privatekonomi lär se ut under hösten 2025. Och hennes teori är att det kan bli slantar kvar i plånboken för många.

– Jag tror att svenskarna kan komma att få lite mer i plånboken med tanke på att vi kan få en sänkning till av räntan i år, samtidigt som vi bör få finanspolitiska stimulanser. Jag gissar att det kan handla om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, säger hon.

Sparekonomen Frida Bratt delar sina tankar om hur svenskarnas ekonomiska höst lär se ut. Foto: Pressbild Nordnet Bank

Så mår svenskens plånbok i dag

Samtidigt lyfter Bratt vikten av att man är medveten om vilket läge svensk ekonomi befinner sig i just nu. Något som kan ha stor påverkan på hushållens ekonomi, menar hon.

– Samtidigt behöver vi vara medvetna om att inflationen ligger på tre procent, och det är bekymmersamt. Då ökar inte köpkraften ändå lika mycket som den annars skulle ha gjort. Mot bakgrund av den högre inflationen är inte räntesänkningarna heller helt skrivna i sten.

Både fördelar och nackdelar med förslagen

När det kommer till förslagen om nya bolåneregler så finns både fördelar och nackdelar.

De nya bolånereglerna är bland annat till för att underlätta för förstagångsköpare, men det är också så att det fortfarande är köparens marknad där ute. Marknaden är trög, trots att bolåneräntorna sjunkit. Eftersom förstagångsköpare inte också är säljare så kan de endast dra fördel av att marknaden är lite trög.

Men en ljusning för många är regeringens förslag om lättade amorteringskrav.

– Jag tycker att förändringen av amorteringskravet är bra och balanserad. Det är viktigt att amorteringskravet finns kvar, jag tror det har gynnat oss väl.

Det bidrar till att din ekonomi mår bättre

En annan viktig detalj Frida Bratt lyfter fram beträffande svenskarnas ljusnande ekonomi är vikten av att skatt på arbetsinkomster sänkts, något som trädde i kraft den 1 januari 2025.