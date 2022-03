Elpriset faller tillbaka

Blåsigt väder på den europeiska kontinenten och lägre naturgaspriser bidrar till utvecklingen.

Snittpriset i de två dyraste av Sveriges fyra elområden faller till 69 öre per kilowattimme på fredag – med en pristopp under högbelastningstimmarna på nästan två kronor per kilowattimme.

Det kan jämföras med snittpriset på 1:70 kronor per kilowattimme i elområde 4 – i södra Sverige – på torsdagen. Pristoppen under torsdagen, mellan klockan 7 och klockan 8 på morgonen, låg på 4:58 kronor.

I tisdags var elpriset som mest uppe i 7:74 kronor per kilowattimme under högsta förbrukningen i södra Sverige.

I de två nordliga elområdena rör sig snittpriset på torsdagen marginellt uppåt till 17 öre i snitt.