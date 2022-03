Glädjerus på asiatiska börser

I Hongkong rusade Hang Seng-indexet hela 6,7 procent – efter föregående dagars uppgångar på totalt 9 procent – då de kommit kinesiska löften om stöd till marknaden. Ett välbehövligt lyft efter förra veckans svacka.

Kompositindexet i Shanghai ökade 1,4 procent, medan det i Shenzhen steg 1,5.

Även Tokyobörsens Nikkei 225-index rusade – plus 3,1 procent under de första 15 minuternas handel. Det bredare Topixindexet ökade också – plus 2,4 procent.

Den amerikanska centralbankens penningpolitiska kommittés (FOMC) beslut att höja räntorna tros ha påverkat.

"Tokyomarknaden ses njuta av en fortsatt uppåtgående trend. FOMC bjöd inte på några negativa överraskningar. Wall Street-aktierna slutade uppåt över hela linjen. Det bör fungera som positiva krafter för Tokyoaktierna", säger Okasan Online Securities i en kommentar.

"Ukrainas situation är fortfarande osäker men det finns också kvar små förhoppningar gällande samtal om eldupphör mellan Ukraina och Ryssland", fortsätter kommentaren.