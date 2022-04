Kvarts miljard riskerar extrem fattigdom

Den globala hjälporganisationen Oxfam slår larm med sin nya rapport "First Crisis, Then Catastrophe” som visar att 263 miljoner personer riskeras att kastas in i extrem fattigdom i år på grund av pandemin, ojämlikhet samt inflation på mat och energi, något som blivit värre på grund av kriget i Ukraina.

Siffran motsvarar den sammanlagda befolkningen i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien.

Oxfam menar att katastrofen är långt ifrån jämlik, där fattigare länder står inför hotande skuldkriser och lägre inkomster, medan företagens vinster stiger och miljardärernas förmögenhet ökar.

”Först kom pandemin och sedan kom historiskt höga matpriser och kriget i Ukraina. Samlat skapar de kriserna en akut katastrof av sällan skådat slag", säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige i ett pressmeddelande, och fortsätter:

"Vi lever i en tid när många av oss drabbas, men för de människor som lever i extrem fattigdom innebär situationen att de behöva välja mellan att köpa medicin, mat eller tak över huvudet. Ett omänskligt val som för många innebär hunger och i värsta fall svält och död",

Oxfams nya rapport förutspår att vid årets slut väntas totalt 860 miljoner människor leva under existensminimum, på mindre än 20 kronor per dag och man uppmanar nu till ekonomisk kreativitet, solidaritet och politisk vilja för att lösa krisen.