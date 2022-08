Vem äger egentligen "Sagan om ringen" nu?

Svenska speljätten Embracer presenterade på torsdagen en rad nya köp, varav Middle Earth Enterprises – en del av The Saul Zaentz Company – fick mest uppmärksamhet. Bolaget, baserat i Kalifornien, äger enligt egen utsago rättigheterna till film, kringprodukter och scenrättigheter i vissa litterära verk av JRR Tolkien, däribland "Härskarring"-trilogin och "Hobbiten".

Äger Embracer böckerna?

Det är den kanske enklaste frågan att svara på, för svaret är nej. Rättigheterna att ge ut böckerna ägs av Tolkienfamiljen och Harper Collins, vilket även gäller andra Tolkienböcker i Midgård som "Silmarillion" . Däremot uppges Embracer ha så kallad matchningsrätt, det vill säga att om någon annan lägger bud på rättigheterna så kan Embracer matcha det, enligt Polygon.

Den amerikanske filmproducenten Saul Zaentz (1921–2014) köpte filmrättigheterna till Tolkiens verk 1976. Arkivbild.

Äger Embracer filmrättigheterna?

Här är det lite oklarare. Det har varit en del juridiska bråk om det. Warner Bros, genom New Line Cinema, köpte rättigheterna att göra film på verken på 1990-talet av Zaentz. I avtalet ingick dock en klausul om att filmstudion var tvungen att aktivt utveckla varumärket – alltså komma med nya filmer. Förra året uppgav Variety att Zaentz-företaget ansåg att rättigheterna därför återlämnats, då det inte kommit någon film sedan 2014. Men Warner Bros tyckte annorlunda, och planerar att släppa den animerade filmen "“The lord of the rings: The war of the Rohirrim" 2024.

Tv-rättigheterna då?

Nja. När Saul Zaentz köpte varumärkeskatalogen kring Tolkiens verk 1976 fanns ett undantag för rättigheterna att göra tv-serier på fler än åtta avsnitt. Det gjorde det möjligt för Amazon att förhandla om tv-serierättigheterna direkt med Tolkienfamiljen till "Sagan om ringen: Maktens ringar", som har premiär i början av september.

Skådespelarensamblen till Amazons storsatsning på tv-serien "Sagan om ringen: Maktens ringar"

Så vad äger Embracer?

Embracer uppger själva att man kan utforska möjligheterna att göra andra filmer på klassiska figurer från Tokiens verk, som trollkarlen Gandalf eller alven Galadriel. Dessutom räknar Embracer med att kunna sälja prylar i massor, tänk nyckelringar och t-shirts. Embracer äger också brädspelstillverkaren Asmodee, som gjort brädspel baserade på Tolkiens verk. Den svenska speljätten kan antagligen också licensera ut rättigheterna till en nöjespark med Midgård som tema.

En bild ur det kommande "Gollum"-spelet. Pressbild.

Och spel då?

Embracer är först och främst en spelutvecklare och -utgivare. Flera framgångsrika spel har tidigare släppts baserade på Tokiens värld, bland annat "Shadow of"-serien, som sålts i mångmiljonupplagor, och Daedalic Entertainment arbetar för närvarande med ett spel om Gollum. Uppköpet av Middle Earth Enterprises innebär enligt The Verge att Embracer framöver kan be någon av sina drygt 120 spelstudios att knåpa ihop spel utifrån de nya rättigheterna.