Så påverkas plånboken av en ny regering

Risken är stor att nästa regeringen, oavsett vem som styr, får leda Sverige in en lågkonjunktur.

Så här påverkas olika ekonomiska områden av ett regeringsskifte, enligt ekonomer som TT har talat med.

Plånboken

Enligt Frida Bratt, sparekonom hos Nordnet, kommer den som äger en bostad, har ett sparande och ett jobb, få mer i plånboken med borgerlig politik.

— Framförallt finns det en samsyn kring skatterna i det här borgerliga blocket, och då framförallt skatten på arbete, säger hon och syftar på förslagen om sänkta skatter.

Förändringar i amorteringskravet är också att vänta med Ulf Kristersson som statsminister.

— De borgerliga är överens om att justera amorteringskravet. Moderaterna vill pausa amorteringen medan de övriga vill antingen pausa eller helt ta bort det skärpta amorteringskravet som infördes 2018, säger Frida Bratt.

Även Socialdemokraterna har öppnat för förändringar i amorteringskravet, om än inte lika uttalat, genom att tillsätta en utredning.

En fråga där Ulf Kristerssons block kan få svårt att komma överens är a-kassan. M, KD och L vill att den ska återgå till den tidigare nivån, som gällde innan pandemin. SD vill att den högre nivån ska ligga kvar.

Förlorare i plånboksfrågor med en Ulf Kristersson-ledd regering kan därför enligt Frida Bratt bli de arbetslösa.

— S och V har varit tydliga med att man vill behålla nivåerna i a-kassan men det är inget som de borgerliga vill se, säger hon.

Finansmarknaden

Enligt Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, har finansmarknaden inte reagerat nämnvärt på valresultatet hittills.

— Jag skulle säga att reaktionerna är obefintliga och det är för att vi har starka offentliga finanser. Inget av partierna kommer att sabba dem i närtid, säger hon.

Enligt Annika Winsth är finansmarknaden egentligen det som påverkar hushållen mest.

— Om omvärlden skulle tappa förtroendet för svensk ekonomi skulle det påverka bland annat räntor och kronan, och det skulle vara negativt för oss, säger hon.

På Stockholmsbörsen har det varit små rörelser på måndagen.

— Det beror på att Sverige är ett litet land som påverkas av rörelser i omvärlden. Framförallt är globala frågor viktigare för hur räntor och börser utvecklas, säger Annika Winsth.

Jobben

Ekonomerna är överens om att det viktigaste för hushållen är att de har ett jobb.

— Nu är arbetsmarknaden väldigt stark, men går vi in i sämre tider är det i en sådan miljö en klok politik att se till att företag som i grunden är sunda inte går omkull, säger Annika Winsth.

Även hon tror att M och SD kan ha svårt att komma överens i vissa frågor kopplade till arbetsmarknaden.

— Det är en paradgren för Moderaterna att ha ett sysselsättningsfokus. SD är mycket närmare S i de frågorna, när det kommer till saker som karensdagar och liknande.

Frida Bratt beskriver arbetsmarknaden som en svår uppgift för kommande regering.

— Jag tror att politikerna kan behöva sätta in åtgärder på arbetsmarknaden när vi nu går in i en lågkonjunktur. Om människor förlorar jobben riskerar det skapa svallvågor och till exempel sänka bostadsmarknaden ännu mer. Det är en tuff period vi går in i, det blir inte lätt för den nya regeringen att hantera, säger hon.

Företagen

Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB, säger att en bred majoritet hade varit önskvärt ur företagens synvinkel.

— Nu har vi inget valresultat än, men jag hade gärna sett en starkare majoritet än bara ett mandats övervikt, oavsett sida, och gärna blocköverskridande överenskommelser, säger han.

Långsiktig ekonomisk politik gör att företagen vågar investera.

— Det krävs för att företagen ska skapa jobb i Sverige och för att vi ska vara med i både den gröna och den digitala omställningen. Vi behöver också hantera de säkerhetspolitiska frågorna och underlätta för företagen att sätta en spelplan i det längre perspektivet, säger Robert Bergqvist

Inflationen

Det är en tuff balansgång för politikerna att inte stimulera ekonomin för mycket med olika paket, så att det motarbetar Riksbankens räntehöjningar.

Enligt Robert Bergqvist riskerar politikerna att skapa ett höginflationssamhälle, där inflationen ligger kvar på höga nivåer under en längre tid, om de inte navigerar rätt här.

— Vi vet att hushåll och företag kommer att drabbas hårt av högre energi- och livsmedelspriser och av högre räntor. Här måste man dels släppa igenom en del av de krafter som bromsar konjunkturen och dels måste man sänka temperaturen i svensk ekonomi något, säger han.

Även Annika Winsth anser att politikerna behöver vara återhållsamma.

— Vi är i ett ekonomiskt läge med mycket stora risker. Om jag fick önska skulle politikerna vara försiktiga med att lova saker nu inledningsvis, säger hon.

Energikrisen

Stimulanspaketen hänger mycket ihop med de höga energipriserna.

Enligt Frida Bratt skulle en Ulf Kristersson-ledd regering sannolikt göra något åt reduktionsplikten, det vill säga kravet på att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Det gör drivmedlen mer miljövänliga, men anses höja priset.

— Det är något man ganska enkelt skulle kunna komma överens om och som kan få en effekt på priserna vid pumpen, säger hon.

När det gäller skenande elpriser har båda blocken lovat omfattande stödpaket till hushållen. Enligt Frida Bratt är det den allra mest akuta frågan för kommande regering att ta tag i.

— Skräckräkningarna kan komma redan nästa månad. Här finns en rad olika förslag, något kommer att ske oavsett färg på regering.