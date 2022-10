Trollen testar gränserna efter Musks Twitterköp

— Det verkar som om den här gruppen tror att reglerna på ett magiskt vis har ändrats så fort han undertecknat kontraktet, säger Katie Harbath, expert med förflutet på Facebook, till Bloomberg.

Elon Musk sparkade de högsta cheferna direkt på fredagen då han övertog Twitter.

Han skrev i en tweet på fredagskvällen att en ny grupp ska bildas som ska arbeta med frågan hur inlägg modereras, och att rådet ska utgöras av personer med vitt skilda synsätt.

"Inga större beslut om innehåll eller om att återigen tillåta konton kommer att fattas innan det rådet sammanträder", skrev Musk.

Men trollen började ändå utmana varandra och tänja på gränserna direkt, konstaterar Rebekah Tromble, chef för The Institute for Data, Democracy, and Politics vid George Washington University.

— Tyvärr är ökningen av hatfulla uttalande förutsägbar. För de flesta av de här nättrollen är det ett spel. Men för andra, som politiska influerare, är hatfulla uttalanden ett sätt att öka sin publik och tjäna pengar. De ser detta som ett gyllene tillfälle, säger Rebekah Tromble till Bloomberg