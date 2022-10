Krisekonomin – här är snålproffsens bästa tips

Få koll på din ekonomi

Günther Mårder, vd för organisationen Företagarna och ekonom i botten, har länge gjort sparsamhet och ekonomiskt tänkande till sin egen livsstil. Han är rik, men ser till att vända på varje krona för att inte sprätta iväg pengar i onödan. En del kallar honom snål, men det vänder han sig emot.

— Jag skulle säga att jag är väldigt ekonomisk.

Han tycker att bland det viktigaste man ska göra med sin ekonomi är att skaffa sig koll.

Günther Mårder tycker att han är ekonomisk, inte snål.

— Ta en halvdag semester, gärna tillsammans med en vän, och arbeta tillsammans med era privatekonomier. Gör det till en arbetsdag hemma, och hjälps åt. Gå igenom allt – räntor, abonnemang, avtal. Det kommer att bli den lönsammaste arbetsdagen någonsin, säger Günther Mårder.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter, tycker också att det är viktigt att skaffa sig koll på vart pengarna tar vägen.

— Gör ett "Lyxfällan" för din egen ekonomi. Och det finns också olika appar som man kan ta hjälp av för att se vart pengarna går, säger han.

Prata med andra

Jan Bolmeson driver forumet Rika tillsammans, samt podden med samma namn. Hans första råd är att prata med andra om ekonomi, och be om hjälp med sådant som ter sig svårt. Så kan vi göra när det gäller andra saker, men av någon anledning inte när det gäller våra pengar.

Men det svåra är att komma på och ställa sig rätt rätt frågor, säger han.

Jan Bolmeson pekar på några som han tycker är grundläggande.

— Hur kan jag öka mina inkomster, hur kan jag sänka mina kostnader och vilka resurser kan jag optimera? Vem och var man kan jag be om få hjälp?

Buffert är att köpa sig tid

Jan Bolmeson tycker att sådant som att binda räntor, elavtal och att ha en buffert egentligen bara innebär att man köper sig trygghet i form av tid tid. Då avtalen löper ut är man lika mycket ett rov för omständigheterna som alla andra.

— Det är en strategi som bygger på hopp, om man inte binder tillräckligt länge.

Fast det är inte bara dåligt. Fördelen med att köpa sig tid är att man kan lösa det kortsiktiga problemet på ett långsiktigt vis, tycker Jan Bolmeson.

Man behöver försöka ordna det så att man klarar sig långsiktigt,utan att behöva plocka från buffert, tycker han.

— Då handlar det om att öka inkomsterna och minska kostnaderna.

Han tror att räntor och elpriser kan vara höga under lång tid framöver.

— Om man ska binda sitt elavtal så behöver man binda på lång tid, kanske fem, tio år. Vår upplevelse är att många som binder exempelvis ränta eller elpris gör det på alldeles för korta tidsperioder.

Åsa Axelsson, sparproffs i vardagen.

Skaffa dig kunskap

Åsa Axelsson har gjort sparsamheten till en konst efter att ha blivit sjukskriven för några år sedan. Nu satsar hon på att leva så billigt det går, och har skrivit en bok i ämnet: "Jag lämnar ekorrhjulet".

För henne handlar mycket om att skaffa sig kunskap av olika slag för att kunna skippa onödig konsumtion. Som att kunna fixa till grejer hemma i stället för att köpa nytt, och laga kläder.

— Sådant föraktades av min generation, "sitta där och stoppa strumpor". Men det sparar pengar, säger hon.

Skippa onödiga presenter

Presenter av olika slag kan kosta mycket. Både Åsa Axelsson och Günther Mårder har slutat köpa onödiga gåvor.

Åsa Axelsson gör mycket själv, som ett nybakat bröd i gåbortspresent.

Günther Mårder har resonerat sig fram till att det är oftast är roligare att ge bort presenter än att få dem.

— Om personen uppskattar presenten lika mycket som den kostar så kan man utgå ifrån att han eller hon redan hade köpt den. Skillnaden i upplevt värde och pris blir en dödviktsförlust, säger han.

Till barn köper han gärna begagnade grejer, men annars tycker han att det är bättre att satsa på att göra roliga saker tillsammans i stället för att ge bort prylar.

Åsa Axelsson cyklar överallt.

Låt bilen stå

Åsa Axelsson berättar att hon har blivit en cyklare. Hon låter bilen stå och tar sig fram i Umeå, där hon bor, på två hjul. Även då hon handlar och får med sig stora matkassar.

Günther Mårder, som bor två mil från Stockholm där han jobbar, cyklar också emellanåt. Men han har kostat på sig en elcykel. Det gör det mindre besvärligt att jobbpendla, tycker han.

— Att åka bil är en vana, det är bekvämt. Men om man gjort en kalkyl för bilåkandet för två år sedan så måste den se annorlunda ut nu, säger han, men tillstår att också han åker bil ibland.

Byt grejer med varandra

Jan Bertoft tycker att vi ska dela mer på prylarna. Låna av varandra i stället för att köpa nytt, och om man måste äga själv så kan kan det finnas begagnade prylar.

Günther Mårder är inne på samma linje. Slagborrar och häcksaxar, som bara används några timmar mycket sällan kan man dela på, tycker han.

Bo lagom stort och fint

Günther Mårder tror att många av oss bor onödigt stort.

— Vi överkonsumerar boende i Sverige, säger han, och berättar om hur webb-utvecklare gör i den digitala världen.

— De tittar på hur folk rör sig på hemsidor. Samma sak kan man göra hemma. Då kan man se vilka ytor som faktiskt används mest intensivt, inte sällan blir det köket.

Kanske går det att minska på ytorna, tror han.

— Många ytor är nog inte ens beträdda under en normal vecka.

17 grader

Günther Mårder håller sträng temperatur-disciplin hemma och värmer huset under natten för att sedan låta temperaturen dala under dagen då elpriset är högt. 17 till 18 grader får det bottna på, berättar han.

Det spar pengar, varje grad man sänker med sägs minska av uppvärmningskostnaden 5 procent, enligt bland andra Vattenfalls energiexpert.

Men 17 grader tycker nog många är väldigt kallt.

— Det är en vana. Det är jobbigt inledningsvis, säger han, och berättar att man får kalla fingrar och kall nästipp.

— Men det är också bra, för då reser man sig upp och rör sig. Det är det vi ska göra regelbundet. Man få högre fettförbränning också.

Varmvattnet

Hemma hos Günther Mårder är också varmvattenberedaren avstängd under dagtid.

— Att stänga av den är det första jag gör på morgonen, berättar han.

Familjen duschar på morgonen, men vattnet har värmts under natten då elen är billigare. Günther Mårder ser till att knäppa på varmvattenberedaren igen under sena kvällen då elpriset är lägre under natten.

Minskad förbrukning ger billigare el

När det gäller elen är hans "superspartips" att vi ska hjälpas åt att spara. På så vis sjunker elpriset totalt sett, vilket gynnar oss alla.

— Enligt Energiforsks studier faller priset till hälften om vi i Europa sänker förbrukningen med 10 procent - snacka om dubbelbesparing, säger han.

Han tycker också att alla borde ha timprisavtal för att driva på förändring i beteende och minska förbrukningen under de tider då efterfrågan är som högst.

Fortsätt spara

Dyrtiderna har fått oss att inse hur snabbt saker kan förändras. Många har lämnat börsen i panik när den började gå ned. Det är olyckligt, tycker Jan Bolmeson.

— Nu är egentligen ett bättre tillfälle att börja spara än för ett år sedan. Men jag tycker att man ska göra det kontinuerligt.

Det kommer ju inte att vara så här för alltid, tröstar han. Och börsen kommer att gå upp. Den som köper aktier billigt nu kommer att tjäna på det när det väl vänder.

— Vi kommer att gå ur det här också, säger Jan Bolmeson.