Varning för kryptokrasch

Turbulensen på marknaden har på några dagar raderat ut en femtedel av en bitcoins värde och bedömare varnar för att nedgången kan fortsätta betydligt djupare än så.

Den omedelbara orsaken pekas ut som likviditetsproblem på handelsplatser som FTX, som enligt uppgift ska ha stora hål i balansräkningen. Detta gör det svårt för investerare och kryptospekulanter att få igenom köp- och säljordrar.

Epicentrum för problemen är FTX och dess systerorganisation Alameda Research, men spridningseffekten är påtaglig och strateger på storbanken JP Morgan Chase & Co varnar för att kursen kan vara på väg ned mot 13 000 dollar per bitcoin.

"Antalet aktörer med starkare balansräkningar som har möjlighet att rädda de med kapitalbrist och hög belåning blir allt mindre", konstaterar Nikolaos Panigirtzoglou, strateg på JP Morgan i en kommentar.

Under nattens handel noterades den lägsta bitcoinkursen på över två år på lite drygt 15 600 dollar, vilket kan jämföras med kurser kring 21 300 dollar så sent som för fem dagar sedan. En viss återhämtning har skett sedan bottennappet i natt, upp till en kurs på 16 700 dollar per bitcoin.

Som mest kostade en bitcoin över 67 700 dollar för drygt ett år sedan.

Andra kryptovalutor, som ether, har följt med bitcoin nedåt.