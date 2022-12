Feds räntebesked ruskade om Wall Street

De ledande indexen i New York gick från plus till minus efter beskedet från centralbanken Federal Reserve (Fed) om en höjning av styrräntan med 0,50 procentenheter. Räntehöjningen var väntad, desto mer påverkade Fed-ledamöternas framtidsprognoser, där flera av de 19 medlemmarna såg en möjlig räntenivå på en bit över 5 procent under nästa år.

Fedchefen Jerome Powell spädde sedan på den negativa stämningen när han i sitt tal tonade ned den nedgång i inflationen för november som redovisades i tisdags. Vi behöver "betydligt fler bevis på att inflationen är på väg nedåt", varnade Powell i talet. Mot slutet av börsdagen repade sig kurserna men indexen föll återigen tillbaka framemot stängningsdags. Dow Jones industriindex sjönk 0,4 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex tappade 0,8 procent och det breda S&P 500 gick ned 0,6 procent.