Tysk BNP föll oväntat

I snitt hade ekonomerna räknat med oförändrad BNP.

Under tredje kvartalet ökade den samlade produktionen av varor och tjänster med 0,5 procent, enligt reviderade siffror

I årstakt är det fortfarande en mindre tillväxt, plus 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Under tredje kvartalet låg årstakten på plus 1,3 procent.