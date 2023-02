Industrivärden höjer utdelningen

Beskedet lämnas i samband med bokslutet som visar att substansvärdet, tillgångarna minus skulderna, vid årsskiftet, var 126,5 miljarder kronor eller 293 kronor per aktie, en minskning under 2022 med 39 kronor per aktie.

Sedan dess har börsen vänt upp liksom värdet på Industrivärdens innehav. Substansvärdet var 2 februari 329 kronor per aktie.