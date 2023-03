Börsglädje på Wall Street – bankernas aktier återhämtar sig

Dow Jones industriindex ökade 1,2 procent , det breda S&P 500 steg 1,8 procent medan tekniktunga Nasdaq stängde på 2,5 procent plus.

Under dagen framträdde finansminister Janet Yellen inför en kommitté i senaten. Hennes budskap var att landets banksystem är "fortsatt stabilt" och att amerikaner "kan känna sig trygga" med sina insatta pengar.

Bankerna återhämtar sig

Flera banker vars aktier föll kraftigt i onsdags återhämtade sig en del. Wells Fargo steg 1,2 procent, Citigroup ökade 1,8 procent och JP Morgan Chase gick upp 1,9 procent.

Den amerikanska nischbanken First Republic Banks aktie har rasat i handeln de senaste dagarna. Flera storbanker har diskuterat ett kapitaltillskott till den krisdrabbade banken.

Aktien stängde med omkring tio procent plus

På torsdagskvällen svensk tid kom beskedet om att elva banker, bland annat Bank of America, Citigroup och JP Morgan Chase, tillsammans ska deponera sammanlagt 30 miljarder dollar i banken. First Republic Banks aktie stängde omkring tio procent plus.