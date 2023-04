Meta slog förväntningarna

Omsättningen under första kvartalet blev 28,7 miljarder dollar. Det var betydligt bättre än analytikernas förväntningar som enligt Refinitiv låg på under 28 miljarder dollar. Meta förväntar sig också en ökning under nästa kvartal då koncernen siktar på en omsättning på mellan 29,5 och 32 miljarder dollar, enligt CNBC.

Vinsten landade på 2:20 dollar per aktie, experterna hade tippat på 2:03 dollar.

Antalet dagliga användare var också fler än förväntat, om än knappt. 2,04 miljarder mot 2,01 miljarder.

Aktien steg något redan före börsens stängning men lyfte sedan kraftigt i efterhandeln.

Under 2022 tappade aktien två tredjedelar av sitt värde. I februari deklarerade Facebook-grundaren Mark Zuckerberg att 2023 skulle bli ett "år av effektivitet" och hittills i år har Meta tagit gruvlig revansch. Kursen har stigit hela 74 procent, räknat fram till delårsrapportens publicering.