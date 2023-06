Annonsras för Twitter

Det sociala nätverket Twitters annonsintäkter i USA rasade till 88 miljoner dollar under femveckorsperioden som påbörjades den 1 april. Det är ett ras med 59 procent mot ett år tidigare, rapporterar tidningen The New York Times med hänvisning till en intern presentation.

Någon återhämtning är inte i sikte i närtid, enligt tidningens källor. Enligt anställda som jobbar med annonser på Twitter kan utvecklingen ha påverkats negativt då många företag ser en negativ utveckling vad gäller hatpropaganda och pornografiska länkar på nätverket.