På måndagsmorgonen meddelade ägaren till kärnkraftverket i Oskarshamn att man fått ordning på turbinfelet. Det gör att elproduktionen stegvis går upp i normalläge och därmed är mer el tillgänglig på tisdagen.



Så ser elpriserna ut runt om i landet

Priset i elområde 3 faller från 1:18 kronor per kilowattimme (kWh) i snitt under måndagen till 76 öre på tisdagen. I Sydsverige, elområde 4, ligger dock priset kvar på nästan samma högre nivå, 1:12 kronor. I Norrland, elområde 1 och 2, sjunker priset till 38 öre per kWh, ner från 52 öre på måndagen.

Ovanpå börspriset tillkommer elskatt, moms och elnätsavgift på över en krona per kWh.