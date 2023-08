Jonas Tellander pitchade i Draknästet – i dag är han miljardär

Jonas Tellanders ålder – hur gammal är han?

Jonas Tellander föddes den 9 april 1970, vilket innebär att han fyller 54 år under våren 2023.

När grundade Jonas Tellander Storytel?

Jonas Tellander grundade, tillsammans med Jon Hauksson, ljud- och e-bokstjänsten Storytel, som då hette BOKiLUR, år 2005. Han var vd för bolaget fram till februari 2022 då han lämnade posten.

"Det är dags för nytt ledarskap på Storytel, 17 år av fullt fokus på Storytel har tagit ut sin rätt. Personligen ser jag efter litet ledighet fram emot att fortsätta skapa värde i Storytel som ägare och styrelsemedlem", sa han i ett pressmeddelande då, enligt TT.

Jonas Tellander. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Vad har Jonas Tellander för utbildning?

Jonas Tellander har, enligt Storytel, en civilingenjörsexamen i kemiteknik avlagd vid Lunds tekniska högskola samt en MBA från INSEAD Business School.

Är Jonas Tellander med i Draknästet?

I 2023 års säsong av SVT:s "Draknästet" tar Jonas Tellander plats i juryn. Han får då sällskap av Lena Apler, Shervin Razani och Sara Wimmercranz.

Under säsongen får programmet också besök av flera gästdrakar, däribland Fredrik Eklund och Hannah Widell.

Det är dock inte första gången Tellander syns i "Draknästet". År 2009 var han nämligen med i programmet och pitchade in just Storytel. Han fick då napp av entreprenören och den tidigare draken Richard Båge som gick in med två miljoner kronor, i två steg, mot tio procent av bolaget.

Jonas Tellanders förmögenhet – hur mycket tjänar han?

Jonas Tellander har, genom sitt entreprenörskap, tjänat en rejäl hacka och är i dag miljardär, enligt Expressen. Här kan du läsa om Jonas Tellanders lön och hur mycket resten av Draknästet-juryn tjänar.

Har Jonas Tellander fru och familj?

Jonas Tellander med sambon Sara vid en representationsmiddag på Stockholms slott. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jonas Tellander var fram till 2012 gift med Annamaria Tellander. Sedan skilsmässan har Storytel-grundaren hittat kärleken igen och lever numera med sambon Sara.

Tellander har, enligt sin egen Instagram-profil, tre barn.

Vad heter Jonas Tellander på Instagram?

På Instagram heter Jonas Tellander inget mindre än @jonastellander.