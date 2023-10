Höjda bensin- och dieselpriser

Riktpriset för 95-oktanig bensin på bemannade stationer höjs med 20 öre till 20:59 kronor per liter. Dieselpriset höjs samtidigt med 15 öre till 25:11 kronor per liter. Priset på biodiesel (HVO100) höjs också med 15 öre, vilket gör att den kostar 31:67 kronor per liter.

Även etanolpriset höjs med 20 öre, upp till 16:25 kronor.

Priserna – som bland annat påverkas av valutakurser och världsmarknadspriset på fossila produkter – kan variera lokalt och är generellt lägre på obemannade stationer.