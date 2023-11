Blockad mot Tesla ett "slag i luften"

Facken anklagar Tesla för att runda strejken. Arbetsgivare i nära anslutning till konflikten är inne på samma spår, fast ur ett annat perspektiv.

Förutom den primära konflikten där IF Metall har strejkvarslat samtliga Teslas servicecenter för att tvinga den amerikanska elbilsjätten till att skriva på ett kollektivavtal, så har IF Metall även satt ett 20-tal verkstäder i blockad som innebär att de inte får fixa just Teslabilar. Det berör mer eller mindre 500 verkstadsanställda, beroende på hur mycket Teslajobb som normalt rullar in.

Hittar andra

Sådana här sympativarsel, som slår på företag som inte är inblandade i konflikten gillar aldrig arbetsgivare. Men i synnerhet inte denna, som bara slår mot den enskilda verkstaden. Tesla och bilägarna hittar andra sätt.

Oftast är det försäkringsbolagen som fixar verkstadskontakten. Och om en är blockerad, finns andra.

— De hittar i många fall andra verkstäder än de som som är uttagna i konflikt, säger Hanna Alsén.

TT: Blir det ett slag i luften?

— Ja, det är nog de här medlemsföretagens upplevelse, säger hon.

De enda som i princip drabbas av IF Metalls sympativarsel är alltså de enskilda verkstäderna, som också är noga med att följa fackets åtgärder, enligt arbetsgivarorganisationen.

— Det är min bild. Man vill inte riskera att åtgärderna trappas upp, säger Hanna Alsén som hör företag som nu tappar kunder.

Motorbranschens arbetsgivareförbunds förhandlingschef Hanna Alsén. Arkivbild.

Men viss konfliktersättning kan de drabbade företagen få.

Hon har annars förståelse för IF Metalls grundidé, och konflikten som sådan – kravet på kollektivavtal.

— Vi delar uppfattningen att det finns mycket bra i den här modellen.

Det har hon förstås all anledning att tycka. Rent krasst skulle Tesla bli en till betalande medlem om företaget går med i arbetsgivarorganisationen.

Facken pekar bland annat på konkurrenssnedvridning om vissa företag skulle kunna erbjuda sämre villkor.

TT: Är det ett problem att Tesla står utanför?

— Vi skulle gärna se att Tesla blir ett medlemsföretag.

Frivilligt?

Kollektivavtal är frivilligt. Men hur frivilligt är det om företaget får hela fackföreningsrörelsen på sig om man vill stå utanför?

— Ja, det kan man fråga sig. Vi har ungefär 1 200 medlemmar på det aktuella avtalet. Det är väldigt få av dem som har blivit medlemmar efter påtryckningar av något fackförbund.

Fördelen enligt henne med ett kollektivavtal, ur ett arbetsgivarperspektiv, är att det går att anpassa de arbetsrättsliga reglerna utifrån den aktuella branschen. Vissa lagar kan avtalas bort och göra regleringen mer flexibel.

— Och det tror jag inte alla som står utanför har koll på, säger hon.

Visst, det kommer med en kostnad, medlemskapsavgift och försäkringspaket som inrymmer tjänstepensioner till de anställda. Men att exempelvis inte erbjuda tjänstepension till de anställda är ovanligt bland svenska seriösa företag.

Fast det blir oftare dyrare för företaget att fixa sådant själv om villkoren ska vara desamma, enligt Hanna Alsén.

Ytterligare varsel

På frågan om hon har haft kontakt med Teslas representanter kring den pågående striden, så blir hon hemlighetsfull.

— Vi välkomnar frågor från Tesla om de vill veta mer.

På fredagen kom ytterligare ett varsel, från målarfacket, riktat mot Tesla, men som påverkar ytterligare verkstäder.

— Jag konstaterar att det precis som med IF Metalls varsel mot skadeverkstäder är tveksamt om Målarnas sympativarsel mot billackerare får effekt på Tesla som bolag. Det ser ut att enbart drabba företag som redan har kollektivavtal och enskilda bilägare, säger Alsén.