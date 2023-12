Här är ljusglimtarna som får din plånbok att växa 2024

Räntetoppen är nådd

Toppar Riksbankens styrränta på 4 procent, eller krävs det mer för att brotta ned inflationen? Om inget oförutsett händer talar det mesta för att det bär av nedåt för boräntorna nästa år. Många ser till och med framför sig räntesänkningar redan till våren.

Konjunkturinstitutet tror i sin nya prognos att inflationen faller tydligt nästa år, och från i sommar inleder Riksbanken en serie räntesänkningar

Storbankerna tror också på lägre räntor. SEB ser tre räntesänkningar framför sig under nästa år. Även Nordea är optimister.

— Räntan har toppat, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

Från krispolitik till satsningar

Det kan också vara dags för regeringen att byta fokus nu när inflationen faller tillbaka, tror Shoka Åhrman, sparekonom på SPP. Då inflationen bara steg var detta inte möjligt, men nu när det ser ut att ha vänt så kan saken komma i ett annat läge.

— Att inflationen går ned är viktigt. Det blir ett skifte, säger hon.

Vissa krisåtgärder blir kvar. Det så kallade tilläggsbidraget för barnfamiljer på upp till 2 100 kronor i månaden förlängs till i juni nästa år, konstaterar hon.

Dags att börja spara

— När ekonomin blir lite mer förutsägbar så kan hushållen få en chans att komma i kapp, säger Anders Stenkrona.

Det går att planera sin egen ekonomi igen, och man behöver inte längre bara försöka klara att hantera alla galna kostnadsökningar. Det kommer att göra oss både rikare och mer optimistiska, tror han. Och så kan vi börja spara igen.

— Vi har sett att sparandet har minskat med 60 procent under 2023. Men nu visar flera undersökningar på optimism inför framtiden, säger Anders Stenkrona.

Bostadsmarknaden

Lägre boräntor kan göra att bostadsmarknaden stabiliseras. Mäklarstatistik tror till exempel att 2024 kommer att innebära att fler affärer kommer att göras nästa år.

Andra, som SEB, tror på svag press nedåt på bostadspriserna under det första halvåret 2024.

— Men sedan vänder det uppåt. I takt med att räntesänkningarna tar fart så blir det en successiv återhämtning, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Börsen drar uppåt

Marknaden tänker framåt, och reagerar på positiva besked om framtiden. Hoppet om lägre ränta har redan fått världens börser att lyfta, men det kan komma mer.

— Börsen är knepig, den kan prisa in räntesänkningar redan nu. Men den borde reagera positivt på räntesänkningar, säger Américo Fernández.

Skattesänkningar

Regeringen har aviserat flera olika typer av skattesänkningar. Till exempel breda jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer. Dessutom får årskullen 1957 kompensation i sommar för de uteblivna skattelättnaderna som uppstod av ett misstag.

Taket för rut- och rot-avdraget blir 75 000, och skatterna och reduktionsplikten på bensin och diesel sänks, påpekar Shoka Åhrman.

Kronan stärks?

Kronan har börjat stärkas, och det kan finnas hopp om att den kommer att stärkas ytterligare. Det betyder mycket för oss, enligt Américo Fernández. Mycket av det vi köper är importerat, det gäller både maten och andra saker, som kläder och prylar. Med en starkare krona ökar vår köpkraft, konstaterar han.

Elpriserna

Elen ser inte ut att bli lika fasligt dyr som den varit de senaste två vintrarna. Under första kvartalet 2024 handlar nu marknaden elen till cirka 80 öre per kWh, mot 90 öre för samma tid i år och 2,70 kronor under rekorddyra december 2022, berättar Christian Holtz, elanalytiker på Merlin & Metis.

— I vinter får vi betydligt lägre elpriser, men inte så låga som de var i början av 20-talet, säger han.

