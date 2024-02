Storbankens skarpa varning till kunderna: "Tar kontroll över dina konton"

Det är på Facebook som Danske Bank delat med sig av ett inlägg där de varnar sina kunder för vad de benämner som ett "avancerat bedrägeri" via sms.

Danske Bank varnar för bedrägeri

I inlägget förklarar de vidare att mottagare som fått bedragarnas sms ringt upp det telefonnummer som står angivet i meddelandet. Under detta samtal får sedan mottagaren ett nytt sms som innehåller en länk till ett reklamationsformulär.

Därefter skickas ytterligare ett sms, med en länk till en app som mottagaren uppmanas ladda ner. Appen i fråga är ett fjärrstyrningsprogram.

"Mottagaren blir sedan uppmanad att byta lösenord på sitt BankID alternativt använda BankID under samtalet för att bedragaren ska kunna se lösenordet. Bedragaren kan då via fjärrstyrningsprogrammet på distans logga in på mottagarens bank via mottagarens BankID", skriver banken i inlägget.

Danske Bank: "Ett stort samhällsproblem"

I en kommentar till Nyheter24 skriver Danske Bank så här om bedrägerierna:

"Telefonbedrägerier och annan ekonomisk brottslighet är ett stort samhällsproblem i dag som vi ser allvarligt på."

"Bedragarnas tillvägagångsätt ändras hela tiden men ju bättre informerad man är, desto lättare blir det att skydda sig. På Danske Banks Be Safe-sida, hittar man information om bedrägerier, exempel på vanligt förekommande tillvägagångsätt samt hur man kan skydda sig. Till exempel så informerar vi om att man aldrig ska öppna länkar eller ladda ner bilagor från källor som man inte känner till eller litar på och man ska ringa upp bank, företag och leverantörer på telefonnummer som man själv söker fram."

Man kommer dessutom med en tydlig uppmaning till drabbade:

"Vi uppmanar våra kunder att alltid kontakta oss vid misstanke om att man har blivit utsatt för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök. Vi uppmanar även våra kunder att alltid göra en polisanmälan."

