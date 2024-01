Inkassos varning: "Uppmanar allmänheten att vara försiktig"

Under måndagen gick Svensk Inkasso ut med en varning: Flera bedragare har gått ut och hävdat sig tillhöra olika inkassobolag för att driva in pengar. Bedrägeriförsöken sker via sms eller mail, enligt branschorganisationen.

"Svensk Inkasso värnar om en etisk och seriös indrivning och uppmanar allmänheten att vara försiktig och uppmärksam på dessa bedrägeriförsök" skriver föreningen i ett pressmeddelande. Bedragarna har hittills hävdat sig vara Alektum Group, Gothia Inkasso, Intrum, Sergel, Svea Inkasso och Visma.

Så här gör du om du får ett inkassokrav

Svensk Inkasso uppmanar de som får dessa meddelanden att göra tre olika saker:

1. Kontrollera inkassobolagets officiella kontaktuppgifter

Organisationen avråder från att ringa avsändarens angivna nummer, och i stället gå in på inkassobolagets officiella hemsida för att kontrollera uppgifterna.

2. Swisha inte pengar utan att kontrollera mottagaren

Man bör aldrig swisha utan att kontrollera att det verkligen rör sig om ett inkassokrav.

3. Använd inkassobolagets online-tjänster och ladda inte ner appar

Svensk Inkasso uppmanar människor att logga in på "mina sidor" och hantera sina ärenden på den officiella hemsidan.

