Kim har skulder på 240 000 – tvingas sälja sin dammsugare: “Tar emot”

Kim har en pressad ekonomi och lever med löneutmätning. Han bor i en liten tvåa i ett hus utanför stan i Oskarström, och beskriver hur han har förlorat den sociala kontakten med sina vänner. Han har isolerat sig, och känner sig därmed väldigt ensam.

– Jag mår innerst inne som jag förtjänar. Jag mår skit.

Mamman Rubina har shoppat för 235 000 kronor – köper blöjor på kredit

Kim gör allt för sina barn. Foto: TV3/Lyxfällan

Kim i Lyxfällan förlorade körkortet – då gick allt utför

Barnen som är tretton och åtta år gamla betyder allt för Kim, och hans dotter är hos honom ibland. Men Kim önskar att han hade möjlighet att ha barnen hos sig oftare.

Innan den ekonomiska situationen började gå utför så arbetade Kim som lastbilschaufför och trivdes bra med sitt jobb. Men Kims separation blev början på den knipa han sitter i nu, och när han därefter blev av med körkortet så eskalerade situationen rejält. Han förlorade nämligen då också sitt jobb och sin inkomst, och utan utbildning blev det svårt att ta sig upp igen.

Nu har det gått så pass långt att Kim drar täcket över huvudet, samtidigt som räkningarna bara växer. Som mentalt stöd har han sin farbror Massimo, som alltid finns att prata med. Dessutom har han funnit ett nytt intresse i sin dammsugare.

Kim har funnit ett intresse i sin dammsugare. Foto: TV3/Lyxfällan

– Jag känner mig värdelös. Jag skäms som en hund som går med svansen mellan benen. Ren och skär ångest, säger Kim.

Andreas, 41, lånar pengar av mamma – nu ryter hon ifrån i Lyxfällan



Kim i Lyxfällan går 11 400 kronor back i månaden

Kim har nu fått tillbaka körkortet och efter ett och ett halvt års arbetslöshet har han äntligen fått ett jobb. Däremot kvarstår hans ekonomiska problem, och Lyxfällan-programledaren Magdalena Kowalczyk åker därför hem till Kim för att hjälpa honom.

För att ta reda på var alla pengar tar vägen så plockar Magdalena Kowalczyk fram den stora budgettavlan.

Magdalena åker hem till Kim för att hjälpa honom. Foto: TV3/Lyxfällan

11 400 kronor går Kim back varje månad. Foto: TV3/Lyxfällan

Kim, som lever med löneutmätning, får in 24 400 kronor varje månad. Under övrigt-kategorin faller nödvändiga kostnader såsom sjukvård och bredband, men även mer onödiga utgifter. Allt från Swish till kompisar, kontantuttag som har shoppats upp och handling på Systembolaget hamnar också under "övrigt", som landar på totalt 10 800 kronor i månaden.

Samtidigt har Kim också en drös obetalda räkningar, skulder och inkassoärenden som totalt ligger på 8 900 kronor i månaden. Det här gör att han går 11 400 kronor back varje månad.

Det blir känslosamt för Kim i Lyxfällan. Foto: TV3/Lyxfällan

Kims totala skuldbild, med räntor och förseningsavgifter, har dessutom vuxit till svindlande 239 000 kronor. Nu måste det ske en förändring för Kim, och han måste få in pengar snabbt.

Kims skuld har vuxit med ungefär 70 000 kronor. Foto: TV3/Lyxfällan

Regina blev svindlad på en miljon kronor – det hände efter Lyxfällan



Tvingas sälja sin dammsugare i Lyxfällan

Men det finns en viss sak som Kim ogärna vill göra sig av med. Nämligen sin dammsugare av märket Dyson. Kim tvingas motvilligt sälja sin dammsugare, och även ett ljudsystem, och får totalt in 15 000 kronor.

Försäljningen av dammsugaren tar emot, men är nödvändig. Foto: TV3/Lyxfällan

– Det tar ju emot att sälja både mitt ljud och min dammsugare, men det behövs, förklarar Kim.

Paret i Lyxfällan har shoppat för 2,5 miljoner kronor: “Slår alla rekord”



Vill du veta hur det går för Kim? Lyxfällan sänds 20.00 på tisdagar på Viaplay och TV3.