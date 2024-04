Coops historiska ändring – så påverkas kunderna: ”Kärva tider"

Coop är, med sina drygt 800 butiker runt om i Sverige, en av landets största livsmedelskedjor.

Sedan 2012 har omkring 850 000 Coop-medlemmar fått hem kedjans kundtidning "Mer Smak", vilken innehållit allt från recept till artiklar inom livsstil, producerade av Vi Media. Dessförinnan hette tidningen, som redan 2003 var rikstäckande, "Mersmak".

Men nu blir det inga fler utskick.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sista utskicket av Coops "Mer Smak" gjordes innan påsk

Redan i november förra året rapporterade DN att Coop planerade att lägga ner "Mer Smak" och att Vi Media, som producerat tidningen, därmed skulle behöva säga upp fyra redaktionella tjänster.

Och nu har den sista tidningen skickats ut till medlemmarna.

– Det sista numret av den centralt producerade tidningen kom ut strax innan påsk, konstaterar Stina Thorgerzon, direktör för marknad och kommunikation hos Coop, i en intervju med Nyheter24.



Att lägga ner "Mer Smak" har varit ett gemensamt beslut inom Coop Sverige.

– I ekonomiskt kärva tider behöver man ibland fatta beslut som inte är så lätta att ta. "Mer Smak" har varit ett sådant. Genom att stänga tidningen "Mer Smak" så sparar vi pengar på framför allt tryck och distribution, säger Thorgerzon.



Stina Thorgerzon. Foto: Pressbild/Coop

"Mer Smak" drivs vidare i lokalt pilotprojekt

Men det finns fortfarande chans att fortsatt ta del av "Mer Smak" – åtminstone för vissa. Konsumentföreningen Stockholm ska nämligen, i en pilot, driva tidningen lokalt.

– Skillnaden är att distributionen sker i butik och således ej skickas hem vilket gör att vissa kostnader reduceras. Tidningen kommer finnas i Coop-butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland, Uppsala och även Norrbotten, där du som är medlem i KFS alternativt Coop Norrbotten är välkommen att hämta ett exemplar, säger Stina Thorgerzon och fortsätter:

– Du som tillhör KFS eller Coop Norrbotten och handlar via Coop Online kommer få tidningen via din matleverans. I höst utvärderas piloten och därefter tas beslut om hur vi går vidare med tidningen "Mer Smak" under 2025.

Coop: "Inte tagit detta beslut lättvindigt"

I sociala medier har vissa kunder hunnit reagera på nedläggningen av "Mer Smak". I kommentarsfältet till ett inlägg som publicerats på Coops Facebook-sida är det flera kunder som säger sitt. Så här skriver några av dem:

"Jättefina bilder som nu inte kommer att kunna ses i Tidningen Mer Smak som tydligen läggs ner utan någon frågat Ägarna. Vi."

"Liksom tidigare skribenter tycker jag att det är jättetråkigt att papperstidningen Mer Smak läggs ned. Att läsa nättidningar blir liksom inte av på samma vis. Har haft mycket glädje av recepten. Tack för det som varit!"

"Jag läser med besvikelse att Mer Smak går över till nättidning. Mycket tråkigt! Kommer säkert att läsa den mycket mindre. Kvartalsblad skulle ha varit ett mer acceptabelt alternativ! Att inte skicka ut till flera medlemmar i samma hushåll skulle ha sparat pengar! Här vinner ICA (så länge de fortsätter att ge ut pappersvarianten)."

Foto: Skärmavbild/Facebook/Coop

Vad vill ni säga till kunder som känner en besvikelse över att "Mer Smak" läggs ned?

– Vi har inte tagit detta beslut lättvindigt men det hjälper oss att se att allt fler söker inspiration i digitala kanaler. Det ger oss en möjlighet att fortsätta att lyfta matinspiration, matkunskap och kunskap om hälsa och hållbarhet, men i nya former i sociala media och på coop.se. På coop.se samlar vi våra tusentals recept. Inom sociala medier är det Facebook, Instagram och Tiktok som är kanalerna för matlagningsinspiration, svarar Stina Thorgerzon.

