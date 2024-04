Hård kritik mot OKQ8: "Bara sorgligt"

Det är tillsammans med "13 Reklambyrån" som OKQ8 gjort an AI-genererad reklamkampanj.

– Vi har haft fokus på mat, glädje och gemenskap i promptarna. Även musiken i filmen är helt AI-genererad och vi kunde inte vara nöjdare med resultatet, sa Nima Stillerud, creative director hos 13 i ett pressmeddelande inför lanseringen, vilket Resumé då rapporterade om.

Kritiken mot OK8Q och 13: "White-as-fuck-people"

Men reklamkampanjen får hård kritik för att vara normativ, vilket Resumé var först att rapportera om. Jessica W Sandberg, som sedan 1977 driver pr- och kommunikationsbyrån "Besvärlig" och som under Melodifestivalen 2024 skötte all pr kring Fröken Snusk, skriver följande om kampanjen i ett inlägg på LinkedIn:

”Är någon förvånad över att OKQ8:s nya reklam (av reklambyrån 13) där karaktärerna avbildas med AI-teknik alla är white-as-fuck-people? Nä ... Men allt är inte AI:s fel. AI övar på det mänskliga. Det mänskliga är bias. Och mänsklig reklam tenderar att vara just white-as-fuck. Bara sorgligt att beställar- och byrå-Sverige 2024 fortfarande är lika blinda som tidigare år”.

Foto: Skärmavbild/LinkedIn/Jessica W Sandberg

Får medhåll från Nicole Kavander

Enligt Resumé får Jessica W Sandberg också medhåll från Nicole Kavander som är en av grundarna bakom All of Us, vilka vill främja den etniska mångfalden i de kreativa branscherna.

– Det här är en intressant debatt som förs ganska intensivt. Grejen är ju att AI är en reflektion på underlaget som den har blivit lärd på och det här är ett resultat av det. Nu hade ju byrån verkligen alla förutsättningar att kunna göra vad de vill, och presentera vad de vill, men har inte tagit den chansen, säger hon till tidningen.

När Resumé sökt OKQ8 avböjer marknadschefen Charlotte S Nilsson att bemöta kritiken, medan 13 Reklambyrån ber att få återkomma.

Nyheter24 har sökt både OKQ8 och Reklambyrån 13.

