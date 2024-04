Israel angrep Iran – så påverkas din ekonomi

Asienbörserna föll och investerare flydde från små valutor som exempelvis den svenska kronan under nattens oroligheter i Mellanöstern.

Inför veckans sista handelsdag är rejäla minussiffror på börser runt om i världen. Detta trots att den omedelbara risken är låg för ett storskaligt krig mellan de två regionala stormakterna Iran och Israel.

Kraftig reaktion

I iransk tv förklarades explosionerna i Isfahan som ljud från när det iranska luftförsvaret sköt ned "små" misstänkta flygande objekt.

Statliga iranska medier rapporterade vid åttatiden svensk tid att nattens flygrestriktioner i luftrummet ovanför Isfahan och Teheran tagits bort. Då hade även det internationella atomenergiorganet IAEA bekräftat iranska tv-rapporter om att de nukleära anläggningarna som finns i området inte var skadade.

Den omedelbara marknadsreaktionen var dock kraftig, då marknaden är på helspänn efter Irans omfattande drönar- och robotattack mot Israel förra helgen.

Oljepriset lyfte som mest 4,6 procent från 87 dollar per fat till omkring 91 dollar per fat. Men när orosvågen dämpats hade oljepriset sjunkit tillbaka till 89 dollar per fat.

Priset på guld – en vanlig tillflyktsort för investerare i orostider – lyfte också först kraftigt, från 2 375 dollar till 2 418 dollar per uns (31,1 gram). Men det föll sedan tillbaka till 2 381 dollar per uns.

Sänkt kreditbetyg för Israel

Den svenska kronan tog stryk i den turbulens som uppstod på valutamarknaden efter uppgifterna om attacken. Dollarn – som även steg mot andra valutor – kostade som mest 11,03 kronor men kronan återhämtade några ören när orosvågen kom av sig och vid åttatiden var kursen omkring 11 kronor per dollar.

Några timmar före uppgifterna om kraftiga explosioner i Iran sänkte ratinginstitutet S&P Global den israeliska statens kreditbetyg till A-plus, från AA-minus, med hänvisning till effekter av konflikten mellan Iran och Israel.

"Den senaste tidens ökade konfrontation med Iran ökar de redan förhöjda geopolitiska riskerna för Israel", skriver S&P Global i ett pressmeddelande.

Läs mer om ekonomi:

