Så får du räntesänkning redan nu – med banktricket

Rådet generellt är att rörlig boränta ger lägre boränta över tid.



Men det är inte riktigt sant just nu.

– De närmaste månaderna pekar prognoserna på att den rörliga räntan kommer att vara högre än de bundna, säger privatekonomen Arturo Arques till Nyheter24.

De flesta väljer rörlig ränta

Av SBAB:s statistik framgår att 94 procent av de nya kunderna valde rörlig ränta i december. Det är en otrolig övervikt jämfört med de 6 procent som band räntan.

Men det är inte säkert att det är det klokaste valet. Just nu är faktiskt de rörliga räntorna dyrare än fasta räntor.

Framtidens räntesänkningar finns redan med i prognosen som ligger till grund för den bundna räntan hos bankerna.

Därför kan man få del av framtida, troliga räntesänkningar till sommaren och/eller hösten redan nu.

SBAB:s senaste ränterapport

Så mycket kostar bankernas olika bolån

Ju längre man binder sitt lån till en viss bank och räntenivå, desto billigare blir lånet i regel.

På ekonomifokus finns en jämförelse mellan tio banker som erbjuder bolån, med räntesatserna för de olika bindningstiderna. Siffrorna uppdaterades den 15 mars.

Nordea är dyrast för både 3-månaderslånet (rörligt) och 12-månaderslånet, med 4,91 procents ränta kontra 4,68 procent. Swedbank och Handelsbanken ligger några hundradelars procent under Nordea.

Storbankerna dyrast: Swedbank, Nordea, Handelsbanken

Det innebär att du som väljer ett 12 månaders bundet bolån får 0,30 procentenheter billigare ränta idag jämfört med om du hade valt ett lån som är rörligt för de tre storbankerna.

– Men riktigt så enkelt är det inte. Man måste utgå från sin egen ekonomi och sitt eget hushålls förutsättningar när man bestämmer räntebindningstider och amorteringstakt, säger Arturo Arques.

Men eftersom räntorna troligen kommer sänkas under de nivåerna i och med att styrräntorna sänks under året som kommer, lär Nordeas kunder kunna få ner sina boendekostnader på det stora hela under de kommande 12 månaderna.

Men det är spekulation. Dessutom finns det betydligt billigare bolån på marknaden.

Billigaste bolånet hos Ikano

Den som istället väljer Ikanos bolån kan få 4,68 procent i rörlig ränta just nu, men 4,19 procent för ett tolvmånaderslån.

– Ettåringen (12-månaders bunden ränta, red anm.) kan vara ett alternativ om man inte tror att räntorna kommer att sänkas i så snabb takt att den totala lånekostnaden för det rörliga bolånet kommer att understiga den räntekostnaden, säger Arturo Arques.



Orsaken till de höga räntorna är den historiskt höga styrräntan som beslutas av Riksbanken ligger på 4,0 procent.



Först i november tror exempelvis SBAB i sin prognos att de som har rörliga räntor kommer betala mindre än de med fasta. Därför kan man binda sitt bolån i 12 månader framöver och spara in en rejäl hacka på sin troligen dyraste utgiftspost i hushållsbudgeten.



Källa: Ekonomifokus 15 mars

Både bunden ränta och rörlig

Men det finns en risk i att låsa hela sitt bolån vid en och samma punkt.

– När du då måste omförhandla ditt lån så kanske det finns en räntepik. Då riskerar du att behöva betala ännu högre räntor.

Arturo Arques: "Lägg inte alla ägg..."

Istället tycker Arturo Arques att det klokaste är att sprida ränterisken genom att binda lånet i två eller tre tidshorisonter.

– Du kan till exempel ha en del av lånet bundet till rörlig ränta och en del av lånet bundet i 3 och 5 år, säger Arturo Arques och fortsätter:

– Man bör sällan lägga alla ägg i samma korg när det gäller ekonomi, säger Arturo Arques.

För den med ansträngd ekonomi

Men för den med ansträngd ekonomi kanske man inte kan välja. Genom att binda bolånet nu får man både ner de omedelbara räntekostnaderna och kan dessutom lättare räkna ut vad kostnaderna blir under året som kommer.

Men då finns det en risk att man missar de väntade räntesänkningarna.



– Frågan är hur riskvillig man är med sina boendekostnader, avslutar Arturo Arques.



