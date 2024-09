Nytt pris på bensin och etanol – så billigt blir det

Högre oljepris och svagare krona gör att priset på bensin och diesel väntas öka under 2024.

Så mycket kostar bensin nu

Riktpriset för 95-oktanig bensin på bemannade stationer sänks med 15 öre til 17,19 kronor per liter. Etanaolpriset (E85) sänks 20 öre till 13,64 kronor per liter.



Dieselpriset lämnas oförändrat

Dieselpriset ligger kvar på 17,24 kronor per liter och priset på biodiesel (HVO100) lämnas oförändrat på 19,79 kronor per liter. Även fordonsgasens pris ligger kvar oförändrat på 29,89 kronor per kilo.

