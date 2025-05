Jeff Bezos ålder – hur gammal är han?

Den amerikanska superentreprenören och affärsmannen Jeff Bezos föddes den 12 januari 1964 i Albuquerque i New Mexiko, USA. Det innebär att han fyller 62 år i början av 2026.

Jeff Bezos exfru – när var han gift med MacKenzie Scott?

Det som tilldelades Scott vid skilsmässan såg henne dessutom komma in på Forbes topplista över världens rikaste kvinnor. När listan uppdaterades i mars 2025 hade hon dock halkat ur topp-tio-listan, med en estimerad förmögenhet som uppgick till hisnande 26,2 miljarder dollar – närmare 250 miljarder svenska kronor.

Är Jeff Bezos tillsammans med Lauren Sánchez?

Ja, Bezos är tillsammans med Lauren Sánchez . Paret förlovade sig i maj 2023 under en semesterresa i Spanien, enligt CNN .

Sánchez och Bezos har varit ett par sedan 2019 då det, under mycket uppmärksamma former, redogjordes från flera håll att Jeff Bezos skulle ha haft en affär med Sánchez under sitt äktenskap med Mackenzie Scott.