Systembolaget: Två misstag alla ska undvika

Det finns två seglivade myter när det gäller alkohol och konsumtion, som verkligen inte stämmer. Här gör Systembolagets Karolina Dahlbeck Nobel mos av de båda.

De senaste tjugo åren har Sverige haft en kraftigt nedåtgående trend när det kommer till ungdomars alkoholvanor: debuten har skett senare och det har druckits mindre.

Nu har det planat ut, och i dag dricker sju av tio tonåringar i årskurs två på gymnasiet.

– Även om det det är en positiv trend, så är det fortfarande många som är för unga som dricker alkohol, säger Karolina Dahlbeck Nobel, ansvarig för folkhälsa på Systembolaget, till Nyheter24.

De flesta som dricker alkohol för första gången gör det på fest, och inte sällan i samband med att skolan startar eller någon högtid.

– Just nu i början av terminen skapas nya vänskaper och insparksfester planeras där alkohol kan förekomma. Även om man tidigare har haft bra koll på vad ens tonåring gör på fritiden så kan mycket förändras vid terminsstarten, säger Karolina Dahlbeck Nobel.

Systembolaget: Vanliga misstagen föräldrar gör

Enligt en undersökning gjord av Systembolaget tror 65 procent av alla tonåringar att de kan dricka utan att deras föräldrar skulle märka det. Samtidigt tror 53 procent av föräldrarna att deras tonåring inte skulle kunna dricka utan att de märkte det.

Här dödar Karolina Dahlbeck Nobel två seglivade myter om ungdomar och alkoholkonsumtion:

Bjuda på vin hemma – är det så farligt?

– Att bjuda hemma till barn som är under 18 är en dålig idé. Det sänder dubbla signaler att säga "du får dricka lite grann men inte dricka ute". Det blir svårt för barnet att veta hur det ska förhålla sig.

– Vi ser också att många barn som blir bjudna hemma, dricker också ofta mer bland vänner. Det blir inte så att man dricker mindre för att man får dricka hemma, det blir snarare tvärtom.

"Jag köper ut så vet jag hur mycket mitt barn dricker" – stämmer det?



– Det är vanligt att man tänker att det är bättre att köpa ut, men där ser vi att många unga avstår från att dricka om föräldrarna säger nej till att köpa ut. Där föräldrarna köpt ut så kan tonåringen få tag på mer alkohol någon annanstans, och då dricker man ännu mer. Så det är också en dålig idé.

– Det ger också dubbla budskap om man väljer att köpa ut, så var tydlig. Dessutom är det olagligt, så för att värna barnet bör man inte köpa ut.

Så pratar du alkohol med din tonåring

Här är Systembolagets tips på hur du ska prata alkohol med ditt barn.

Tänk på inledningen

Undvik att starta samtalet med anklagande ord som ”du måste” eller ”du är alltid”. Utgå istället från dina egna känslor – att säga ”jag känner” eller ”jag tänker” öppnar för en mer konstruktiv dialog.

Undvik förhör

Undvik att göra samtalet till en utfrågning – värna i stället om dialogen. Lyssna aktivt och visa att du är intresserad av vad ditt barn har att säga. Det ökar chanserna för att din tonåring ska fortsätta att dela med sig av sina tankar och känslor.

Se bådas perspektiv

När vi är arga eller oroliga får vi ofta svårt att vara flexibla i tanken. Kom ihåg att både ditt och ditt barns perspektiv är viktiga. Berätta om din oro, men försök också att förstå hur ditt barn känner och upplever situationen.

Tydliga förväntningar

Att lyssna till tonåringens upplevelser och känslor är viktigt, men som förälder är det också nödvändigt att våga sätta gränser. Var tydlig med vilka regler som gäller när det kommer till alkohol. Det skapar trygghet.

Uppmuntra ärlighet

Om du vill att din tonåring ska vara ärlig behöver du tänka på hur du reagerar när hen berättar om felsteg eller svåra saker som har hänt. Det kan vara utmanande, men behåll lugnet och visa uppskattning när ditt barn öppnar sig. Ilska och kritik stänger dialogen.

Gör samtalet till en daglig rutin