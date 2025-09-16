Detaljen var fjärde svensk missar i sin pension: ”Galet”

Hur mycket som betalas ut i pension skiljer från person till person. Men en viktig detalj missas av var fjärde svensk, och det kan kosta en rejäl slant, säger pensionsekonomen Staffan Ström till Nyheter24.

– Det är ju helt galet tycker jag.

Den totala pensionen består av tre central delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.



När 2025 inleddes fanns det 2,3 miljoner personer i Sverige som var mottagare av den allmänna pensionen.

Hur mycket som betalas ut skiljer sig dock beroende på flera aspekter. En av dem är kön.

Kvinnor får 2 400 kronor mindre i allmän pension 2025

Enligt Pensionsmyndighetens sammanställning i januari 2025 fick kvinnor, i genomsnitt, 15 200 kronor före skatt i allmän pension. Samtidigt fick manliga pensionärer 17 600 kronor före skatt.

Det är en differens på hela 2 400 kronor per månad.

Oavsett vad man får utbetalt i allmän pension så finns det vissa aspekter alla bör känna till och ha koll på. Detta då det kan skapa bättre förutsättningar, vare sig det rör den allmänna pensionen eller tjänstepension.

Missen var fjärde svensk gör med pensionen

När det gäller just tjänstepension så redogör Alectas pensionsekonom, Staffan Ström, att det allra viktigaste är att ha en tjänstepension överhuvudtaget.

Till Nyheter24 berättar han nämligen att var fjärde person inte har koll på vad som gäller i deras anställningsvillkor.

– Det viktigaste är att ha den. I en färsk undersökning svarade nästan var fjärde person att de inte visste om arbetsgivaren betalar in pengar till en tjänstepension. Det är ju helt galet tycker jag. Visst vill man väl veta om någon ger en flera tusen kronor varje månad, år ut och år in?, säger han frågandes och fortsätter:

– Och visar det sig att det betalas in pengar kan du gott skälla lite på dem för att de inte varit bättre på att berätta om det.

Pensionsekonomen Staffan Ström. Foto: Evelina Carborn/Pressbild Alecta

Maxa tjänstepensionen – kan handla om tusenlappar varje månad

När det gäller just tjänstepensionen finns, enligt Ström, ingenting du måste göra för att påverka den. Det är som bekant arbetsgivaren som sköter inbetalningen och den är utformad att fungera även för den som inte har speciellt bra koll.

Men det finns flera sätt att anpassa den så att den passar just dig och din livssituation ännu bättre.

– Det första jag tycker att du ska bestämma är om du vill att alla pengar ska gå till din egen pension eller om du är beredd att avstå lite pension för att den närmaste familjen ska kunna ärva dina pensionspengar när du dör. Om du vara generös och dela med dig ska du välja det som med ett samlingsnamn kallas efterlevandeskydd.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är viktigt att vara införstådd med att det finns flera olika sorters efterlevandeskydd beroende på vilket pensionsavtal du har. Några av de vanligaste heter familjeskydd, familjepension och återbetalningsskydd, uppger Staffan Ström.

Genom att exempelvis välja efterlevandeskydd så får dina anhöriga en trygghet om det skulle behövas. Skulle du välja bort det så får du mer i plånboken.

– Då maxar du din egen pension och kan få flera tusen mer i månaden.

Bli inte en av de som inte har koll: "Det är aldrig för sent"

Pensionsekonomen uppger dessutom att det finns andra sätt att anpassa tjänstepensionen. Vill man inte vara våghalsig kan en traditionell försäkring vara att föredra istället. Då sparas pengarna i fonder och placeringar, vilket görs av pensionsbolaget så att du inte behöver tänka på att agera.

– Om du vill kan du välja att ta mera risk genom att välja rena aktiefonder. Då ökar chanserna att få en bra avkastning.

För att inte vara en av de som inte vet om arbetsgivaren betalar in pengar till tjänstepensionen uppmanar Ström dig till att det aldrig är för sen att sätta sig in i vad som faktiskt gäller.

– Det är aldrig för sent. Ett kraftfullt sätt att få mer i pension är att jobba nåt år till. För en medelsvensson brukar ett extra års arbete ge nånstans mellan 1 500 och 2 500 kronor mer i pension i månaden hela livet ut, säger han avslutningsvis.