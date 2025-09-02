Swish stora förändring – här är åtgärderna

Bankernas arbete mot bedrägerier har gett tydliga resultat, enligt Bankföreningen. Men det finns mer att göra.

– Vi är inte nöjda med detta, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Regeringen träffade under tisdagen företrädare för de största bankerna och polisen för att följa upp arbetet mot bedrägerier. Branschorganisationen Bankföreningen anser själv att arbetet för att motverka bedrägerier har gett tydliga resultat.

Föreningen hänvisar till statistik från polisen om att brottsvinsterna från telefonbedrägerier minskade med 40 procent från 2023 till 2024 och att trenden fortsätter 2025.

— Det är förstås en mycket välkommen utveckling. Men vi är inte nöjda med detta. Arbetet måste fortsätta. Äldre människor ska känna glädje när telefonen ringer, inte rädsla, säger Gunnar Strömmer efter mötet.

Problem med Swish återstår

Justitieministern konstaterar att en betydande del av problemet finns kvar.

— Det är en lång bit kvar innan vi kan säga att vi har nått en nivå som man kan acceptera i ett anständigt samhälle, säger Strömmer.

Bankföreningens medlemsbanker tog våren 2024 fram ett åtgärdspaket, som nu i stort är genomfört. Det handlar bland annat om en förbättrad process för att utfärda mobilt bank-id och beloppsbegränsningar vid betalningar.

Men ytterligare åtgärder behövs, anser bankerna och efterlyser en möjlighet att blockera Swish vid konstaterat missbruk samt ett mer effektivt sätt för att dela information om penningmålvakter med polisen.

Ta av vinster

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) uppmanade i november 2024 bankerna att ta av sina vinster för att komma åt bedrägerierna, till exempel för att utveckla it-system och förbättra tillgängligheten till kundtjänst.