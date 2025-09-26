Faller ihop i SVT:s morgonsändning: "Vi får avbryta"

Under en fredagsmorgonens sändning i SVT Morgonstudio faller intervjupersonen Elsa Westerstad ihop mitt i en intervju från bokmässan, och allt fångas på film.

Elsa Westerstad är idé- och samtidsredaktör på SvD.

Faller ihop mitt under intervjun på bokmässan

Hon står och pratar om boken boken "Liken vi begravde" av Lina Wolff när hon helt plötsligt blir tyst och faller ihop.

Reporter säger direkt att intervjun får avbrytas.

Det är i nuläget oklart vad som orsakat att Westerstad fall under morgonsändningen.

Reportern bekräftar senare att Elsa Westerstad mår bra igen

Sändningen fortsätter vid klockan 07.37 och då meddelar SVT att Elsa Westerstad mår bra igen.

– Hon mår bra, tas om hand och är vaken, säger reportern til tittarna.

Andra personen på kort tid som kollapsar i tv

Det är den andra personen på kort tid som har fallit ihop på tv. Den 9 september 2025 föll den nyutnämnda sjukvårdsministern Elisabet Lann (KD) ihop under regeringens pressträff i Rosenbad.

Ebba Busch (KD) var snabbt på plats och hjälpte till och såg till att Lann hade puls och fria luftvägar. Medan Ulf Kristersson (M) drabbades av panik och höll sig kvar på scenen till en början.

Fallet, som även det fångades på film, blev mycket omtalat och klippet spreds snabbt i sociala medier. Man diskuterade även hur de olika partiledarna agerat i situationen.