Dubbelt så dyr el – smällen i höst

Räkna med högre elpriser i höst. Elbolaget Bixia bedömer att priserna kommer att nästan fördubblas jämfört med förra hösten.



Snittpriset under perioden september–november beräknas landa på strax under 50 öre per kilowattimme att jämfört med 30 öre hösten 2024.

Höstens elpriser kommer bli högre än i fjol

Förklaringen enligt Bixia är lägre tillgänglighet i kärnkraften och för lite vatten i vattenmagasinen.

”Höstens elpriser är stabila, men klart högre än i fjol. Det är framför allt osäkerheten kring kärnkraften som påverkar där Oskarshamn 3 har varit ur drift längre än planerat. Samtidigt har den hydrologiska balansen inte återhämtat sig efter sommarens underskott, trots den blöta inledningen på hösten”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia i ett pressmeddelande.