Dubbelt så dyr el – smällen i höst

Snittpriset under perioden september–november beräknas landa på strax under 50 öre per kilowattimme att jämfört med 30 öre hösten 2024.
Höstens elpriser kommer bli högre än i fjol
Förklaringen enligt Bixia är lägre tillgänglighet i kärnkraften och för lite vatten i vattenmagasinen.
”Höstens elpriser är stabila, men klart högre än i fjol. Det är framför allt osäkerheten kring kärnkraften som påverkar där Oskarshamn 3 har varit ur drift längre än planerat. Samtidigt har den hydrologiska balansen inte återhämtat sig efter sommarens underskott, trots den blöta inledningen på hösten”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia i ett pressmeddelande.
Det är dock fortfarande långtifrån höga priserna under 2022 höstsnittet låg på över 1,15 kronor per kilowattimme med perioder på upp emot 4 kronor.