I oktober öppnade en ny stor chokladbutik mitt i centrala Stockholm. Butiken kommer både sälja lyxig premiumchoklad och erbjuda chokladprovningar.

Den 1 oktober slog en helt ny chokladbutik upp dörrarna i Stockholm. Butiken öppnar på Grev Turegatan 13, i direkt anslutning till Sturegallerian och lovar att de ska ge kunderna en ny nivå av smakupplevelse till området.

Första butiken i Stockholm

Företaget har aldrig funnits i Stockholm tidigare och detta blir deras första butik i huvudstaden.

– Att öppna vår första butik i Stockholm är ett stort steg för Malmö Chokladfabrik. Vi vill bjuda in fler att uppleva vad vi kallar ‘choklad som håller’ – i smaken, i hjärtat och över tid. Butiken blir en plats där vi förenar vårt malmöitiska arv med vår syn på framtidens premiumchoklad: ekologisk, inkluderande och kompromisslöst god. Vi ser fram emot att möta både nya och gamla chokladälskare i Stockholm, säger Jens Fylkner, delägare i familjeägda Malmö Chokladfabrik, i ett pressmeddelande.

Butiken kommer erbjuda chokladprovning

Butiken kommer både erbjuda lyxig premiumchoklad men även upplevelser. Kunder kommer nämligen kunna boka privata chokladprovningar i butiken.

Den som besöker den nya chokladbutiken kommer få fördjupa sig och lära sig mer om choklad genom guidning av kunniga chokladmakare.

Hoppas på både nationella och internationella kunder

Nu hoppas man att chokladbutikens öppning ska locka både stockholmare och internationella besökare som vill njuta av goda smaker med högkvalitet.