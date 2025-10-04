Varje år går tusentals svenskar i pension efter ett långt arbetsliv. Men när man väl ska gå i pension varierar och flera aspekter avgör – inte minst riktåldern. Men vad gäller egentligen? Nyheter24 reder ut alla frågetecken.

Planerar du för pensionen? Att veta när man ska sluta arbeta och pensionera sig kan vara klurigt. Flera aspekter spelar ofta in i ens beslut, inte minst hur mycket man får utbetalt i pension. De som istället vill dryga ut månadsinkomsten väljer att bli jobbonärer, och kombinera pensionsuttag med lön. Det är ett effektivt sätt att fortsätta ha en god inkomst men också att se till att den framtida pensionen drygas ut. Detta eftersom att du – så länge du jobbar, tjänar lön och betalar skatt – fortsätter att tjäna in pensionsrätter till det allmänna pensionssystemet.

Varje år dimper det orange kuvert upp i brevlådan. I det framgår din pensionsprognos som Pensionsmyndigheten tagit fram. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Riktåldern införs i pensionssystemet 2026

En annan del som ofta är fördelaktig att titta på är riktåldern. Även fast det inte finns något fastslagen ålder då du måste bli pensionär, så finns det en riktålder som pekar på när du bör ta ut allmän pension. Syftet med riktåldern, som för övrigt införs i pensionssystemet 2026, är för att du ska ha samma pensionsnivå som tidigare generationer. Du kan som tidigast välja att pocka ut inkomst- och premiepension tre år före din riktålder.

Vilken riktålder gäller egentligen? Det beror på

Men vilken är då din riktålder? Faktum är att det beror på när du är född. Med bakgrund av att medellivslängden generellt brukar stiga så har yngre generationer ofta en högre riktålder än äldre. Och vilken riktålder som råder fastställs varje år och sex år innan den tillämpas i praktiken. Pensionstjänsten minPension redogör för ett exempel:

”Är riktåldern 67 år fastställs den för dem som fyller 61 år det året. För yngre årskullar finns det en prognos”, skriver de på hemsidan.

Född på 1960-talet? Riktåldern som gäller dig

Du som är född någon gång under 60-talet kan ha en riktålder från 67 upp till 68 år. Det som avgör är helt enkelt vilket specifikt år du är född.

Född 1960: Riktåldern är 67 år

Född 1961-1962: Riktåldern är 67 år

Född 1963-1964: Riktåldern är 67 år

Född 1965-1966: Riktålder 67 år (prognos)

Född 1967-1969: Riktålder 68 år (prognos)

Född på 1970-talet? Riktåldern som gäller dig

För dig som är född under 70-talet gäller en och samma riktålder.

Född 1970-1979: Riktåldern är 68 år (prognos)

Foto: Christine Olsson/TT

Född på 1980-talet? Riktåldern som gäller dig

Liksom för 70-talisterna gäller, med undantag för de födda 1980, samma riktålder för resterande årskullar födda på 1980-talet.

Född 1980: Riktålder är 68 år (prognos)

Född 1981-1989: Riktåldern är 69 år (prognos)

Detta gäller dig som är född på 1990-talet:

För de som är födda på 1990-talet stiger riktåldern upp emot 70 år. Det indikerar alltså på det faktum att yngre generationer i dag har en högre riktålder på grund av att de helt enkelt har längre kvar till pensionen.