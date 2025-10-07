Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Bostad

Hyresgäst krävs på 430 000 kronor – garderoberna "försvann"

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 10:32
Hyreshus och flyttkartonger.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT & Henrik Montgomery/TT

En hyresgäst krävs nu på hela 430 000 kronor efter att bland annat garderober försvunnit efter utflytt. Vad hände egentligen?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Bostad, Hyra, Hyresrätt, Tingsrätten

När en hyresgäst flyttar ut från en lägenhet är det inte helt ovanligt att man ställer frågan om hur det ska gå till, vad som ska lämnas kvar, vad som kan tas med och hur skador och skulder ska hanteras. 

Men ibland blir det betydligt krångligare än så. I ett nyligen avgjort fall i Stockholms tingsrätt krävde bostadsrättsägaren en tidigare andrahandshyresgäst på en summa som närmar sig en halv miljon kronor. 

Vad var det egentligen som ledde fallet hela vägen dit?

Foto: Christine Olsson/TT

LÄS MER: Hyresgäst mystiskt försvunnen 8 år – hyran tickar ändå in

Missade hyran och tog med sig garderober vid flytt

Det var sommaren 2018 som en hyresgäst började hyra en större lägenhet i centrala Stockholm via andrahandskontrakt, med en månadshyra på 35 000 kronor. Kort därefter efterfrågade hyresgästen fler garderober, vilket bostadsrättsägaren löste, mot ett hyrespåslag på 3 000 kronor, vilket höjde hyran till hela 38 000 kronor, det rapporterar Hem & Hyra

Annons

Men relationen mellan parterna blev allt sämre då hyresgästen missade att betala flera hyror under åren, något som ledde till att bostadsrättsägaren till slut stämde hyresgästen i tingsrätten. Utöver den uteblivna hyran menade ägaren att hyresgästen tagit med sig garderober som egentligen tillhörde lägenheten i fråga, samt nycklar hade tappats bort, vilket krävde ett låsbyte. 

Foto: Henrik Montgomery/TT

LÄS MER: Taxi kom för sent – krävs nu på 21 000 kronor

Hyresgästen krävs på 430 000 kronor 

I rätten framkom även en tvist om en påstådd motfordran, där hyresgästen hävdade att hon hade rätt till ersättning för stylingjobb i lägenheten under ägarens frånvaro, ett krav som inte fick något resultat. 

Tingsrätten fann att hyresgästen hade en hyresskuld på 120 000 kronor, skulle ersätta garderoberna och låsbyte med sammanlagt omkring 32 000 kronor. Rättegångskostnaderna landade dessutom på över 260 000 kronor, vilket gjorde att totalsumman hyresgästen nu måste betala närmar sig 430 000 kronor, enligt Hem & Hyra. 

Så, är du en hyresgäst som vill slippa krävas på en saftig summa av din hyresvärd, är det viktigt att komma ihåg att betala hyran i tid och gärna inte ta med garderober från lägenheten vid utflytt.

LÄS MER: Nya regler för bostadsrätter – så påverkas din plånbok

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:36
Nyheter
/ Inrikes

Rasistisk låt sjöngs på Muf-fest – utreds

Idag
14:11
Nyheter
/ Inrikes

SD: Stoppa terrorstöd med sanningskommission

Idag
13:30
Sport

Maja Åskags mardröm – mitt under VM: "Helt förstörd"

Idag
13:01
Nyheter
/ Inrikes

Matpriserna stiger – lågprisjätten höjer mest

Idag
11:49
Nyheter
/ Inrikes

Nobelpristagaren: ”Mitt livs största överraskning”

Idag
11:32
Sport

Allt om Anton Frondell: Familj, längd, Djurgården & NHL

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons