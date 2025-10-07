Hyresgäst krävs på 430 000 kronor – garderoberna "försvann"

En hyresgäst krävs nu på hela 430 000 kronor efter att bland annat garderober försvunnit efter utflytt. Vad hände egentligen?

När en hyresgäst flyttar ut från en lägenhet är det inte helt ovanligt att man ställer frågan om hur det ska gå till, vad som ska lämnas kvar, vad som kan tas med och hur skador och skulder ska hanteras.

Men ibland blir det betydligt krångligare än så. I ett nyligen avgjort fall i Stockholms tingsrätt krävde bostadsrättsägaren en tidigare andrahandshyresgäst på en summa som närmar sig en halv miljon kronor.

Vad var det egentligen som ledde fallet hela vägen dit?

Foto: Christine Olsson/TT

Missade hyran och tog med sig garderober vid flytt

Det var sommaren 2018 som en hyresgäst började hyra en större lägenhet i centrala Stockholm via andrahandskontrakt, med en månadshyra på 35 000 kronor. Kort därefter efterfrågade hyresgästen fler garderober, vilket bostadsrättsägaren löste, mot ett hyrespåslag på 3 000 kronor, vilket höjde hyran till hela 38 000 kronor, det rapporterar Hem & Hyra.

Men relationen mellan parterna blev allt sämre då hyresgästen missade att betala flera hyror under åren, något som ledde till att bostadsrättsägaren till slut stämde hyresgästen i tingsrätten. Utöver den uteblivna hyran menade ägaren att hyresgästen tagit med sig garderober som egentligen tillhörde lägenheten i fråga, samt nycklar hade tappats bort, vilket krävde ett låsbyte.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Hyresgästen krävs på 430 000 kronor

I rätten framkom även en tvist om en påstådd motfordran, där hyresgästen hävdade att hon hade rätt till ersättning för stylingjobb i lägenheten under ägarens frånvaro, ett krav som inte fick något resultat.

Tingsrätten fann att hyresgästen hade en hyresskuld på 120 000 kronor, skulle ersätta garderoberna och låsbyte med sammanlagt omkring 32 000 kronor. Rättegångskostnaderna landade dessutom på över 260 000 kronor, vilket gjorde att totalsumman hyresgästen nu måste betala närmar sig 430 000 kronor, enligt Hem & Hyra.