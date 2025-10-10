Finansinspektionens skarpa varning: "Förlora mycket pengar"

Finansinspektionen (FI) startar en insats för att informera både följare och personer som ger finansiella råd i sociala medier.
”Finfluencers som delar tips om investeringar och privatekonomi i sociala medier har fått ett allt större inflytande. Men det finns flera fallgropar och du som okritiskt följer råden kan förlora mycket pengar. Med den här insatsen vill vi göra konsumenter mer medvetna om vad de möter i sina flöden”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI i ett pressmeddelande.
Råd även för finansiella influerare
Informationskampanjen, som kommer att synas i sociala medier, ska göra konsumenter medvetna om riskerna med att okritiskt följa investeringsråd som det tipsas om i sociala medier.
Kampanjen innehåller också information till finansiella influerare, ”finfluerare”, om hur man kan kommunicera sina tips och råd och följa de regler som finns för finansiell rådgivning.
Här är FI:s fem punkter
FI har satt ihop en lista med fem punkter som är viktiga att tänka på för den som följer ”finfluerare”. De fem råden är:
- Skilj på fakta och åsikter
- Var misstänksam mot löften om snabba pengar
- Lita på ditt eget omdöme - inte bara på följarantal,
- Var uppmärksam på reklam
- Se upp för bedragare