Från och med den 12 oktober måste personer som är medborgare i länder utanför EU och Schengen lämna fingeravtryck och ansiktsfoto i samband med kortare resor till och från Schengenområdet.
Det nya systemet för gränskontroll, Entry Exit System, införs i Sverige och även i andra Schengenländer för att stärka den inre säkerheten i Europa, enligt polisen.
Gäller barn under 12
Barn under 12 år behöver inte lämna fingeravtryck, men deras personuppgifter ska registreras. Medborgare i andra länder som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige omfattas inte.
Kontrollerna ska genomföras av gränspolisens personal på alla flygplatser och hamnar i Sverige med förbindelser till länder utanför Schengenområdet.