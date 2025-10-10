Nyheter24
Nyheter /Inrikes /EU

Nya regler för gränskontroll i Sverige – från 12 oktober

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 09:54
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 10:52
resväska och gänrskontrollskylt
12 oktober införs nya regler för gränskontroller. Foto: Oscar Olsson/TT & Anders Wiklund/TT

Ett nytt system för gränskontroll med fingeravtryck och ansiktsfoto införs i hela Schengen den 12 oktober.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

EU, Polisen, Sverige, Passkontroll, Schengen

Från och med den 12 oktober måste personer som är medborgare i länder utanför EU och Schengen lämna fingeravtryck och ansiktsfoto i samband med kortare resor till och från Schengenområdet.

Det nya systemet för gränskontroll, Entry Exit System, införs i Sverige och även i andra Schengenländer för att stärka den inre säkerheten i Europa, enligt polisen.

Arlanda. Foto: Anders Wiklund/TT
Arlanda. Foto: Anders Wiklund/TT

Gäller barn under 12

Barn under 12 år behöver inte lämna fingeravtryck, men deras personuppgifter ska registreras. Medborgare i andra länder som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige omfattas inte.

Kontrollerna ska genomföras av gränspolisens personal på alla flygplatser och hamnar i Sverige med förbindelser till länder utanför Schengenområdet.

