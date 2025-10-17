Ulf Kristersson öppnar dörren för euron i Sverige

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, vill att debatten kring euron bör hållas vid liv.

När år 2002 inleddes infördes en ny valuta som kommit att svepa över europa och implementeras i en rad länder, nämligen euron. I Sverige hölls det en folkomröstning om ett eventuellt införande av valutan den 14 september 2003. Utfallet skrevs till 55,9 procent som röstade nej, 42 procent röstade ja och 2,1 procent av befolkningen valde att rösta blankt.

Sverige har varit med i EU sedan 1995 och sedan valutan infördes har det diskuterats på olika håll huruvida Sverige bör implementera den eller inte. Trots utfallet i folkomröstningen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ulf Kristersson öppnar dörren för euron

En som nu öppnar för att faktiskt införa euro i Sverige och således fasa ut svenska kronan är statsminister Ulf Kristersson (M). Det är i en intervju med Svenska Dagbladet som han öppnar dörren för att inleda en ny eurodebatt då han anser att vi på sikt inte kan låtsas som att euron inte finns. Mellan den 23 och 26 oktober Moderaternas arbetsstämma rum och då ska det fattas beslut om hur en ny utredning om ett eventuellt införande av euron bör se ut. Av handlingarna inför stämman konstateras, enligt tidningen att Sverige varken har full insyn eller inflytande i EU:s bankunionen och i den geopolitiska innebörden.

– Vi har aldrig bytt ståndpunkt. Vi är i grunden för ett svenskt euro-medlemskap. Men så har vi i alla år haft respekt för folkomröstningen som landande i någonting annat, säger Kristersson, som visserligen inte vill öppna dörren för införandet av valutan i Sverige, men vill att debatten hålls vid liv.

Foto: Christine Olsson/TT

Ännu inga planer på en ny folkomröstning om euron

Frågan om ett eventuellt införande kan komma att bli aktuellt i framtiden, menar han.

– Jag har inga planer på någon ny folkomröstning, men det vore konstigt om inte just den fråga som diskuteras i hela övriga Europa också diskuteras i Sverige.

Men huruvida ett införande av en ny valuta ska utredas under Ulf Kristerssons mandatperiod vet han inte i dagsläget.